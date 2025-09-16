Luxemburgo anuncia su intención de reconocer al Estado de Palestina

El primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, ha comunicado esta decisión en una sesión de la comisión parlamentaria sobre Asuntos Exteriores y Europeos

El Gobierno de Luxemburgo ha trasladado al Parlamento su decisión de reconocer al Estado de Palestina durante la conferencia internacional convocada la semana que viene en Nueva York sobre la aplicación de la solución de dos Estados, una medida que ya ha sido aplaudida por el Gobierno palestino y que se suma a los recientes anuncios en este sentido por parte de Francia, Reino Unido, Canadá y Australia.

La decisión ha sido comunicada por el primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, a la comisión parlamentaria sobre Asuntos Exteriores y Europeos, en una sesión en la que compareció junto al vice primer ministro y ministro de Exteriores, Xavier Bettel. Así, afirmó que la decisión está tomada al 99%, según el diario 'Luxembourg Times'.

El presidente de la comisión, Gusty Graas, ha manifestado que la decisión de países como Francia, Reino Unido y Canadá den este paso ha dado impulso a las autoridades a darlo también. Sin embargo, también ha desvelado que no todos los partidos de la coalición de Gobierno están totalmente de acuerdo con este anuncio.

«Admito que algunos miembros de la coalición tienen ciertas reservas sobre esto, especialmente debido a que Estados Unidos ha anunciado que impondrá sanciones sobre los países que reconozcan a Palestina», ha afirmado en declaraciones al 'Luxemburger Wort', antes de recalcar que «ha de estar claro que no pueden aceptarse chantajes». «Es inaceptable que una población sea bombardeada a diario y tenga que vivir en condiciones totalmente crueles», ha zanjado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino ha aplaudido el a través de un mensaje en su cuenta en la red social X que Frieden y Bettel hayan comunicado «la intención de su país de reconocer al Estado de Palestina«, algo que ha descrito como »una postura valiente«.

«Es coherente con el Derecho Internacional y las resoluciones internacionales y forma parte de los esfuerzos que se están realizando para lograr la calma y la paz, de conformidad con el principio de la solución de dos Estados», ha manifestado, antes de pedir a otros países a «seguir este ejemplo en el compromiso con la solución de dos Estados y apoyar el consenso internacional para detener la guerra y lograr la paz».