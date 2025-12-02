Lula pide a Trump avanzar «rápidamente» en negociaciones arancelarias y le urge a cooperar contra el crimen organizado

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha confirmado una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le ha pedido avanzar «rápidamente» en las negociaciones para discutir los productos brasileños que siguen sujetos a aranceles y le ha trasladado ... la «urgencia de fortalecer» la cooperación para combatir el crimen organizado internacional.

Durante la conversación que duró unos 40 minutos, el presidente brasileño ha considerado «muy positiva» la eliminación por parte de Estados Unidos de los aranceles adicionales existentes del 40% que sufrían varios de sus productos, como la carne, el café o la fruta. Este suspensión llegó días después de la reunión que mantuvieron ambos mandatarios en Malasia. Ahora, Lula ha destacado ante Trump que «aún» quedan otros productos sujetos a estos gravámenes y le pide avanzar en las negociaciones.

Además, también han tratado la cooperación de ambos países para luchar contra el crimen organizado internacional. El mandatario brasileño le ha destacado a Trump las operaciones que han llevado a cabo para debilitar financieramen a estas bandas criminales, tras identificar ramas que operan desde el extranjero.

«El presidente Trump reiteró su plena disposición a colaborar con Brasil y su total apoyo a las iniciativas conjuntas entre ambos países para combatir a estas organizaciones criminales», ha apuntado Lula.

Telefonei nesta terça-feira (2) para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na chamada, que durou 40 minutos, tivemos uma conversa muito produtiva sobre nossa agenda comercial e econômica e sobre o combate ao crime organizado.



Indiquei ter sido muito positiva a decisão… — Lula (@LulaOficial) December 2, 2025

Por su parte, Trump ha calificado la llamado de «buena conversación» sobre comercio y sanciones. «Él es muy bueno, me cae bien. Tuvimos algunas buenas reuniones, como saben, pero hoy tuvimos una muy buena conversación», ha señalado Trump en declaraciones recogidas por EFE tras un acto en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense ha asegurado que se reunirá pronto con Lula, pero no ha dado ningún detalle más.