Lula pide a Trump avanzar «rápidamente» en negociaciones arancelarias y le urge a cooperar contra el crimen organizado

Ambos presidentes destacan la buena sintonía de las conversaciones y la intención de volver a hablar pronto

Lula negocia con Trump un acuerdo arancelario y se ofrece a mediar con Venezuela

Trump y Lula, durante su reunión en Kuala Lumpur.
Trump y Lula, durante su reunión en Kuala Lumpur.

Pablo De la Varga

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha confirmado una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le ha pedido avanzar «rápidamente» en las negociaciones para discutir los productos brasileños que siguen sujetos a aranceles y le ha trasladado ... la «urgencia de fortalecer» la cooperación para combatir el crimen organizado internacional.

