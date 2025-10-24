Lituania cierra los aeropuertos de Vilna y Kaunas debido a globos procedentes de Bielorrusia

Los aeropuertos lituanos de Vilna y Kaunas cerraron el viernes por la noche debido a la llegada de globos meteorológicos desde Bielorrusia, según informó el Ministerio de Transporte lituano. Esta es la tercera interrupción de este tipo este mes.

La aviación europea se ... ha visto sumida en el caos en repetidas ocasiones en las últimas semanas por avistamientos de drones y otras incursiones aéreas, incluyendo en aeropuertos de Copenhague, Múnich y la región del Báltico.

El Ministerio de Transporte de Lituania informó en un comunicado que el tráfico en ambos aeropuertos se suspendió hasta las 22:00 hora local (19:00 GMT). El Centro Nacional de Gestión de Crisis (NCMC) indicó que se habían detectado decenas de globos en el radar. El aeropuerto de Vilna cerró el martes y el 5 de octubre, cuando globos de contrabando entraron en el espacio aéreo de la capital transportando cigarrillos de contrabando procedentes de Bielorrusia, según informaron las autoridades. La primera ministra lituana, Inga Ruginiene, declaró el miércoles que el país báltico cerraría su frontera con Bielorrusia si volvieran a entrar globos de contrabando desde el país vecino.

