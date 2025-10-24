Suscribete a
Lituania cierra los aeropuertos de Vilna y Kaunas debido a globos procedentes de Bielorrusia

El aeropuerto de Vilna ya cerró el martes pasado y el 5 de octubre, cuando globos de contrabando entraron en el espacio aéreo de la capital transportando cigarrillos procedentes de Bielorrusia

Drones no identificados sobrevuelan cuatro aeropuertos de Dinamarca y obligan a suspender el servicio en uno de los principales del país

Los aeropuertos lituanos de Vilna y Kaunas cerraron el viernes por la noche debido a la llegada de globos meteorológicos desde Bielorrusia, según informó el Ministerio de Transporte lituano. Esta es la tercera interrupción de este tipo este mes.

La aviación europea se ... ha visto sumida en el caos en repetidas ocasiones en las últimas semanas por avistamientos de drones y otras incursiones aéreas, incluyendo en aeropuertos de Copenhague, Múnich y la región del Báltico.

