Copa Davis
España firma otra gesta y jugará ante Italia por su séptima Ensaladera

cumbre del g20

Los líderes occidentales afirman que el plan de EE. UU. para la paz en Ucrania necesita mejoras

Macron, Merz y Starmer han discutido en la cumbre del G20 la hoja de ruta planteada por Trump a Ucrania

Macron advierte de que la cumbre del G20 está en riesgo

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

Foto de familia del G 20
Foto de familia del G 20 EFE

REUTERS

Una cumbre de líderes del Grupo de los 20 en Sudáfrica adoptó el sábado una declaración que aborda la crisis climática y otros desafíos globales después de que fue redactada sin la participación de Estados Unidos, en una medida que un funcionario de la Casa ... Blanca calificó de «vergonzosa».

