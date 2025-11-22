Los líderes occidentales afirman que el plan de EE. UU. para la paz en Ucrania necesita mejoras

Una cumbre de líderes del Grupo de los 20 en Sudáfrica adoptó el sábado una declaración que aborda la crisis climática y otros desafíos globales después de que fue redactada sin la participación de Estados Unidos, en una medida que un funcionario de la Casa ... Blanca calificó de «vergonzosa».

La declaración, que utiliza un lenguaje al que Washington se ha opuesto, «no puede renegociarse», declaró a la prensa el portavoz del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, lo que refleja las tensiones entre Pretoria y la administración Trump a raíz del evento. «Hemos trabajado todo el año para lograr esta aprobación y la última semana ha sido bastante intensa», declaró el portavoz Vincent Magwenya.

Ramaphosa, anfitrión de la reunión de los líderes del Grupo de los 20 de este fin de semana en Johannesburgo, había dicho anteriormente que había un «consenso abrumador» para una declaración de la cumbre.

Pero en el último minuto Argentina, cuyo presidente de extrema derecha Javier Milei es un aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, abandonó las negociaciones justo antes de que los enviados estuvieran a punto de adoptar el borrador del texto, dijeron funcionarios sudafricanos.

«Argentina, si bien no puede respaldar la declaración... mantiene su pleno compromiso con el espíritu de cooperación que ha definido al G- 20 desde su concepción», declaró su ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, en la cumbre. Ramaphosa lo tomó en cuenta, pero prosiguió con la propuesta de todos modos.

En su explicación, Quirno dijo que a Argentina le preocupa cómo el documento hace referencia a cuestiones geopolíticas.

«En concreto, aborda el prolongado conflicto de Oriente Medio de una manera que no capta toda su complejidad», afirmó. El documento menciona el conflicto una sola vez, afirmando que los miembros acuerdan trabajar por una paz justa, integral y duradera en el Territorio Palestino Ocupado.

Los enviados del G 20 -que reúne a las principales economías del mundo- elaboraron el viernes un borrador de declaración de líderes sin participación de Estados Unidos, dijeron cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

«Es una tradición de larga data del G20 emitir únicamente resultados consensuados, y es vergonzoso que el gobierno sudafricano ahora intente apartarse de esta práctica estándar», dijo el viernes un alto funcionario de la administración Trump.

La declaración empleó un lenguaje que la administración estadounidense desde hace tiempo detesta: enfatiza la gravedad del cambio climático y la necesidad de una mejor adaptación a él, elogia los ambiciosos objetivos para impulsar las energías renovables y señala los graves niveles de servicio de la deuda que sufren los países pobres. La mención del cambio climático fue un desaire a Trump, quien duda del consenso científico de que el calentamiento global es causado por las actividades humanas. Las autoridades estadounidenses habían indicado que se opondrían a cualquier referencia al tema en la declaración.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su discurso inaugural de la cumbre, Ramaphosa afirmó: «No debemos permitir que nada menoscabe el valor, la relevancia y el impacto de la primera presidencia africana del G20 » . Su tono audaz contrastó notablemente con su decoro moderado durante su visita a la Casa Blanca en mayo, donde soportó que Trump repitiera la falsa afirmación de que hubo un genocidio de agricultores blancos en Sudáfrica, ignorando los esfuerzos de Ramaphosa por corregir la información. Trump afirmó que los funcionarios estadounidenses no asistirían a la cumbre debido a las acusaciones, ampliamente desacreditadas, de que el gobierno de mayoría negra del país anfitrión persigue a su minoría blanca.

Tensiones en la Cumbre

La cumbre se produjo en un momento de crecientes tensiones entre las potencias mundiales por la guerra de Rusia en Ucrania y tensas negociaciones sobre el clima en la COP30 en Brasil.

«Si bien la diversidad del G 20 a veces presenta desafíos, también subraya la importancia de encontrar puntos comunes», dijo a Reuters el secretario de Asuntos Públicos del Gabinete de Japón, Maki Kobayashi.

Al comentar sobre la ausencia de Argentina en la última reunión de enviados para acordar el texto, Magwenya afirmó: «Argentina había participado de forma muy significativa en todas las deliberaciones», pero no se presentó para respaldar la declaración el viernes. Añadió: «Tenemos lo que llamamos consenso suficiente». El presidente estadounidense también rechazó la agenda del país anfitrión de promover la solidaridad y ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los desastres climáticos, a adoptar energías limpias y a reducir el costo excesivo de su deuda.

«Este G20 no se trata de Estados Unidos», declaró el ministro de Asuntos Exteriores sudafricano, Ronald Lamola, a la emisora pública SABC. «Todos somos miembros iguales del G20 . Esto significa que debemos tomar una decisión. Quienes estamos aquí hemos decidido que este es el camino que debe tomar el mundo».

Pero, en una señal de las muchas fisuras geopolíticas que subyacen al texto acordado, la comisaria europea, Ursula von der Leyen, advirtió en un discurso sobre «la militarización de las dependencias» que, según ella, «sólo crea perdedores».

Se trataba de una aparente referencia velada a las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras, vitales para la transición energética mundial, así como para la defensa y la tecnología digital.

Estados Unidos será la sede del G 20 en 2026 y Ramaphosa dijo que tendría que entregar la presidencia rotatoria a una «silla vacía».

La presidencia sudafricana reiteró el sábado su rechazo a la oferta estadounidense de enviar a un encargado de negocios norteamericano para el traspaso del G 20 .

«El presidente no entregará la presidencia del G- 20 a un funcionario subalterno de la embajada . Es una violación del protocolo que no tendrá solución», afirmó Magwenya.

Lamola dijo más tarde que Sudáfrica asignaría a un diplomático del mismo rango que un encargado de negocios para entregar la presidencia del G 20 en el departamento de asuntos exteriores.