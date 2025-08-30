Suscribete a
Liberan a Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y líder cívico de las protestas de 2019 contra Evo Morales

Está investigado principalmente por la crisis del 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales, el expresidente acusado de fraude electoral

Arresto domiciliario para Camacho y libertad para Pumari, líderes que se movilizaron en contra de Evo Morales

Líder opositor Luis Camacho llega a Santa Cruz
RONALD CATARÍ

Corresponsal en La Paz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, salió este viernes de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz, Bolivia. Está investigado principalmente por la crisis del 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales, el expresidente acusado de fraude ... electoral.

