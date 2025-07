Liberan al activista propalestino Georges Abdallah tras pasar 40 años en la cárcel en Francia

El activista propalestino Georges Ibrahim Abdallah regresó este viernes a Beirut tras pasar más de cuatro décadas preso en Francia por complicidad en el asesinato de dos diplomáticos en 1982. El libanés, liberado con la condición de no volver jamás al país europeo, fue recibido por una decena de simpatizantes al grito de «¡Libertad!» en el aeropuerto de Beirut.

«Los niños de Palestina mueren de hambre mientras que los millones de árabes los miran como espectadores», dijo en su primera declaración pública en el salón de honor del aeropuerto. «La resistencia debe continuar e intensificarse», agregó este antiguo maestro de barba y cabellera blancas delante de familiares y figuras libanesas, entre ellos un diputado del movimiento libanés proiraní Hezbolá.

De momento, el gobierno libanés no hizo comentarios sobre su llegada. Decenas de seguidores, algunos con banderas palestinas y del Partido Comunista libanés, se habían reunido cerca del área de llegadas para darle una recepción como un héroe. «Georges Abdallah se convirtió en un símbolo y una fuente de inspiración para todos nosotros», dijo Siham Antun, una profesora de bachillerato de 56 años con un pañuelo palestino rojo sobre sus hombros.

Previamente, su familia informó que lo llevarían a su pueblo natal de Kobayat, en el norte de Líbano, donde está prevista una «recepción popular y oficial». Abed Tabah, un antiguo militante de 75 años, dijo venir a saludar a un «antiguo compañero de lucha».

«Georges Abdallah ha demostrado al mundo entero, y a los franceses en particular, que no se doblega. Y finalmente, tuvieron que ceder liberándolo y devolviéndole su libertad», estimó. La encargada de negocios de la embajada libanesa en París, Ziad Taan, vio al activista antes de su regreso y señaló a AFP que estaba «bien, en buen estado de salud, muy feliz de volver a Líbano junto a su familia y recuperar la libertad».

Detenido en París en 1984

Abdallah fue detenido en 1984 y luego condenado a cadena perpetua por su implicación en el asesinato en París del agregado militar estadounidense Charles Robert Ray y el diplomático israelí Yacov Barsimantov. El libanés siempre negó cualquier papel en ambos crímenes. Aunque podía beneficiarse de la libertad condicional desde 1999, nunca lo logró, por la oposición de Estados Unidos, y se convirtió en uno de los presos más antiguos de Francia.

Finalmente, la Corte de Apelación de París ordenó que podía ser liberado a partir de este viernes con la condición de que abandone el territorio francés y nunca regrese. Los jueces estimaron que la duración de su encarcelamiento era ya «desproporcionada». Aunque la fiscalía general de París anunció el lunes un recurso de casación contra esta decisión, este no será examinado antes de varias semanas y no es suspensivo, por lo que no pudo impedir la salida de Abdallah.

Su abogado lo visitó este jueves. «Me pareció muy feliz por su liberación inminente, aunque es consciente de que está regresando a Oriente Medio en un contexto extremadamente difícil para los libaneses y los palestinos», dijo a AFP Jean-Louis Chalanset. En los últimos días, el activista propalestino vació su célula, decorada con una bandera roja del Che Guevara y plagada de pilas de diarios y libros, que confió a su comité de apoyo. En los años 80, en plena guerra civil en Líbano, este exmaestro fundó las Fracciones Armadas Revolucionarias Libanesas (FARL), un grupúsculo marxista prosirio y antiisraelí que reivindicó cinco atentados en Francia entre 1981 y 1982. El condenado compartió abogado, Jacques Vergès -fallecido en 2013-, con otro conocido «revolucionario» propalestino de los años 70 y 80, el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, de 75 años y apodado Carlos «El Chacal».