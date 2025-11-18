Suscribete a
Lars Lokke Rasmussen, el ex primer dinistro danés que se enfrenta a sus 'haters' cara a cara

Decidido a comprender el «odio digital» en su contra, el ministro de Exteriores convocó el fin de semana a sus detractores más críticos en las redes sociales, pero la mayoría no se presentaron

Lars Lokke Rasmussen, en el centro, ministro de Exteriores de Dinamarca.
Lars Lokke Rasmussen, en el centro, ministro de Exteriores de Dinamarca. ABC
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

El pasado fin de semana, en el corazón del distrito de Kodbyen, en Copenhague, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca ha protagonizado una escena política tan insólita como reveladora. Lars Lokke Rasmussen convocó a sus críticos más feroces en las redes sociales a ... un encuentro presencial. El mismo político que fue primer ministro en dos periodos anteriores (2009–2011 y 2015–2019), decidido a comprender el «odio digital» que ha crecido en los últimos años contra su persona, retaba a un cara a cara en el Ungdommens Demokratihus, la Casa de la Democracia Juvenil, a las seis de la tarde del sábado. Como cabía esperar, sus 'haters' más feroces no dieron la cara para decir frente a frente lo que escupen desde el anonimato.

