El laborista Støre se adelanta en las elecciones noruegas

De confirmarse el resultado, de tono rojiverde, Noruega podría retomar políticas desfavorables a las fuentes de energía fósiles y poner en riesgo el suministro de petróleo a Europa

Alemania propone incrementar el arsenal ucraniano de largo alcance un 20% anual ante un proceso de paz en ciernes

El líder del Partido de los Trabajadores Jonas Gahr Støre.
El líder del Partido de los Trabajadores Jonas Gahr Støre. EFE/EPA/JAVAD PARSA NORWAY OUT
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Con el 92% de los votos escrutados, el resultado electoral noruego da este lunes la victoria al líder del Partido de los Trabajadores Jonas Gahr Støre, aunque por estrecho margen. Con su 28%, lograba una ventaja de varios puntos sobre la conservadora Sylvu Listhaug, ... que obtenía a esas alturas del recuento el 24,7%. El bloque de partidos rojiverde que podría sumar Støre dispondría de 88 escaños, mientras que las formaciones que podrían unirse a Listhaug contarían con 82. Estos primeros datos publicados correspondían fundamentalmente al voto anticipado por correo, 1,9 millones de votos y un nuevo récord. Suponen el 61% del total, pero el resultado final estaría sujeto todavía al desarrollo posterior del recuento.

