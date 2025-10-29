Suscribete a
El kirchnerismo agrava su crisis tras el duro varapalo electoral

Cristina Kirchner y su antiguo pupilo y gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se culpan mutuamente de la derrota

El baile de la exmandataria en el balcón de su casa indigna a buena parte de los seguidores peronistas

Milei se acerca al expresidente Macri para reforzar sus alianzas en el Congreso argentino

Kirchner saluda a sus seguidores desde su prisión domiciliaria AFP
Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Si algo quedó en evidencia la noche del domingo en Argentina es la profunda crisis interna que atraviesa el kirchnerismo. El movimiento de corte peronista que, tras las elecciones provinciales del 7 de septiembre, daba por sentado un holgado triunfo en Buenos Aires - ... triunfo que sostenían en el discurso hasta una hora antes de conocerse los resultados-, no pudo ocultar su desconcierto cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció con cierto entusiasmo la victoria del partido del presidente, Javier Milei, en los comicios legislativos.

