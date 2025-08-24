Kim Jong-un homenajea a los soldados norcoreanos que combatieron en la guerra de Ucrania en una elaborada ceremonia

El líder norcoreano Kim Jong Un ridiendo homenaje a los solados caídos en la guerra en Ucrania

Kim Jong-un ha condecorado este viernes a los soldados caídos que murieron en la guerra en Ucrania. En imágenes publicadas por los medios estatales del país, el líder norcoreano se llega a arrodillar ante los retratos de los militares fallecidos y abrazar a un superviviente del conflicto que luchó por Rusia.

Las imágenes de una elaborada ceremonia dejan ver a un Kim emocionado entregando medallas, colocándolas junto a los retratos de los caídos y consolando a los soldados que regresaron, mientras los líderes de Pyongyang aclamaban a los militares como «héroes» que sacrificaron su juventud y sus vidas.

Las agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales han afirmado que Corea del Norte envió más de 10.000 soldados a Rusia en 2024, principalmente a la región de Kursk, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

Según Seúl, alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto y miles más han resultado heridos luchando por Moscú. En la ceremonia celebrada en la sede del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, se mostraron en el escenario retratos de los militares caídos, junto con sus nombres, según las imágenes.

Kim elogió a las «admirables» tropas «que regresaron a casa con gran honor» después de soportar «la lluvia de balas y bombas de la guerra a vida o muerte en tierra extranjera», informó la agencia oficial de noticias KCNA.

En una de las imágenes difundidas por el medio estatal, se ve al líder norcoreano abrazando a un soldado que regresaba y parecía abrumado, mientras este le ponía su rostro en el pecho. También se lo muestra arrodillado ante el retrato de un militar fallecido para presentar sus respetos.

Kim otorgó personalmente el título de «héroe de la RPDC (Corea del Norte)» a los oficiales al mando que lucharon en operaciones en el extranjero y «realizaron hazañas distinguidas», según KCNA. Corea del Norte solo confirmó en abril que había desplegado tropas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania y admitió que sus soldados habían muerto en combate.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mantenido conversaciones de alto nivel con los líderes ruso y ucraniano en los últimos días en un intento por poner fin al conflicto, pero desde entonces ha habido pocos avances tangibles.