'Kill Switch', el sistema de EEUU para colapsar la defensa europea

A raíz del ultimátum de Trump lanzado a Europa para que empieza a soltar la mano de su hermano mayor en materia en defensa han empezado a surgir diversas dudas. Una de ellas tiene que ver con una amenaza que los medios europeos han llamado el 'botón de desactivación' que tiene Estados Unidos en diversos productos 'made in USA' , como el F-35 o el F-16, compradas por el Viejo Continente. Un sistema que podría hacer colapsar el muro defensivo de Europa. Y pese a la opinión contraria del Pentágono, diversos funcionarios, expertos en defensa y medios como el prestigioso 'Financial Times' confirman que este sistema existe, aunque no es exactamente lo que parece.

¿Existe o no ese interruptor?

Los alemanes también se han sumado a debatir esta posibilidad. Joachim Schranzhofer, jefe de comunicaciones de la empresa Hendsolt, indicó al periódico alemán Bild que este 'interruptor' instalado en los F-35 fabricados en Estados Unidos no es un rumor. Asimismo, Wolfgang Ischinger, ex presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, o Ingo Gädechens, ex oficial militar y miembro del partido CDU también se han sumado a esta idea.

No son los únicos que hablan de cómo EE.UU puede impedir de forma eficaz el uso de ciertas armas claves usadas por otros países. Es una duda a tener en cuenta más porque, según los datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Estados Unidos representó el 55% de las importaciones de equipos de defensa de Europa entre 2019 y 2023.

Sin embargo, los expertos aclaran que «no se trata propiamente de un interruptor de seguridad. Estados Unidos tampoco puede tomar el control remoto del F-35», matiza Stacie Pettyjohn, directora del programa de defensa del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense al medio especializado 'Breaking Defense'. Pero la metáfora es útil en la medida en que «sí se puede interrumpir el soporte de mantenimiento, el envío de repuestos y desconectar los F-35 extranjeros de las redes informáticas estadounidenses, dejando al avión rápidamente inutilizado», indicó Pettyjohn. Porque se trata de un sistema extremadamente complejo.

Y añadió que sin las actualizaciones de software, los F-35 pueden seguir volando, pero sería mucho más probable que sean derribados por el enemigo. Un factor relevante, ya que como recuerda Justin Bronk, investigador principal del Royal United Services Institute (Rusi), «la mayoría de los ejércitos europeos dependen en gran medida de EE.UU. para el apoyo en comunicaciones, la guerra electrónica y el reabastecimiento de munición en cualquier conflicto grave».

Además, 'Financial Times' destaca que incluso antes de Trump, «en las primeras etapas del programa F-35, el Reino Unido, que es un importante comprador que fabrica muchas piezas para el avión, solicitó unas garantías de soberanía operativa. Se dieron algunas en 2006, pero ningún aliado de EE. UU. tiene el mismo acceso que Washington al código fuente del sistema».

El medio británico apunta la dependencia que tiene el Reino Unido con los misiles balísticos Trident arrendados a Estados Unidos. Y una fuente de la industria de defensa les dijo que partes importantes de la flota aérea de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en Europa estaban efectivamente hipotecadas a los EE.UU. y condicionadas a su colaboración. «Es el caso de los aviones espía Rivet Joint del Reino Unido, los cazadores de submarinos P8 Poseidon (utilizados por Noruega y encargados por Alemania), los aviones de alerta temprana o los drones Protector», enumeran.

Lockheed Martin como responsable de los F-35, por su parte en un comunicado, ha comentado en respuesta a este escepticismo creciente que la compañía está comprometida en ayudar a sus clientes a fortalecer su poderío aéreo y seguridad con el F-35. Sin embargo, la duda ya ha saltado fuera de la caja.

El problema es complejo en un mundo donde las cadenas de suministro son globales. Como ya indicaba el Ministerio de Defensa suizo si bien su F-35 podría funcionar de forma autónoma, no obstante, matizó que ningún caza occidental avanzado era totalmente independiente de los sistemas de comunicación de datos seguros y de navegación por satélite GPS de Estados Unidos, ni siquiera de los fabricados por fabricantes europeos.

El debate sobre la existencia o no del 'botón de desactivación' sigue de actualidad. Mientras que para otros el problema no es si este 'botón' puede usarlo EE.UU. de facto o no, sino en que esa opción simplemente existe.

Al final, es una cuestión de confianza. Esa es la realidad de fondo que sobrevuela en materia de inteligencia geoestratégica, en el ámbito financiero o bursátil. Como apunta Douglas Barrie, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, «existe una evidente preocupación sobre la fiabilidad». De modo que ¿pueden los aliados, a día de hoy, confiar entre ellos?