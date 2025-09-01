Kiev acusa a Moscú de estar detrás del asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano

El expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, durante una sesión parlamentaria en Kiev, en 2019

Ucrania sospecha que Rusia está implicada en el asesinato del expresidente del Parlamento Andriy Parubiy, según declaró el lunes el jefe de la policía ucraniana, informa Reuters.

Parubiy fue asesinado a tiros el sábado en la ciudad occidental de Lviv y el presidente Volodímir Zelenski afirmó el lunes que se había detenido a un sospechoso por lo que calificó de «horrible asesinato» que afectaba a «la seguridad de un país en guerra».

«Sabemos que este crimen no fue accidental. Hay implicación rusa. Todos rendirán cuentas ante la ley», afirmó el jefe de policía Ivan Vyhivskyi en Facebook.

Noticia Relacionada Polonia se distancia de Ucrania: amenaza con negarle el acceso al sistema satelital Starlink Rosalía Sánchez El Gobierno de Nawrocki ha retirado además las ayudas a los refugiados ucranianos

Rusia no ha hecho comentarios sobre el asesinato ni sobre la sugerencia de que estuvo implicada en el incidente.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, afirmó en la aplicación de mensajería Telegram que el presunto autor de los disparos había sido detenido durante la noche en la región de Khmelnytskyi, en el oeste de Ucrania.

«No se pueden revelar muchos detalles en este momento», dijo Klymenko. «Solo diré que el crimen fue cuidadosamente planeado: se estudiaron los movimientos de la víctima, se trazó una ruta y se pensó en un plan de escape».

El jefe de policía Vyhivskyi dijo que el sospechoso se había disfrazado de mensajero y había abierto fuego contra Parubiy a plena luz del día, disparando su arma ocho veces.

El tirador incluso se aseguró de que la víctima estuviera muerta, añadió Vyhivskyi.

«Pasó mucho tiempo preparándose, observando, planificando y, finalmente, apretando el gatillo. Solo nos llevó 36 horas localizarlo y detenerlo», añadió Vyhivskyi.