Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de «tormentas muy fuertes» a España

Kiev acusa a Moscú de estar detrás del asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano

La Policía ucraniana afirma «la implicación rusa», mientras que el Kremlin no da ninguna declaración sobre el asunto

Rusia intensifica su ofensiva en Ucrania con nuevos avances y bombardeos masivos a la infraestructura energética

El expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, durante una sesión parlamentaria en Kiev, en 2019
El expresidente del Parlamento ucraniano, Andriy Parubiy, durante una sesión parlamentaria en Kiev, en 2019 reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ucrania sospecha que Rusia está implicada en el asesinato del expresidente del Parlamento Andriy Parubiy, según declaró el lunes el jefe de la policía ucraniana, informa Reuters.

Parubiy fue asesinado a tiros el sábado en la ciudad occidental de Lviv y el presidente Volodímir Zelenski afirmó el lunes que se había detenido a un sospechoso por lo que calificó de «horrible asesinato» que afectaba a «la seguridad de un país en guerra».

«Sabemos que este crimen no fue accidental. Hay implicación rusa. Todos rendirán cuentas ante la ley», afirmó el jefe de policía Ivan Vyhivskyi en Facebook.

Noticia Relacionada

Rusia no ha hecho comentarios sobre el asesinato ni sobre la sugerencia de que estuvo implicada en el incidente.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, afirmó en la aplicación de mensajería Telegram que el presunto autor de los disparos había sido detenido durante la noche en la región de Khmelnytskyi, en el oeste de Ucrania.

«No se pueden revelar muchos detalles en este momento», dijo Klymenko. «Solo diré que el crimen fue cuidadosamente planeado: se estudiaron los movimientos de la víctima, se trazó una ruta y se pensó en un plan de escape».

El jefe de policía Vyhivskyi dijo que el sospechoso se había disfrazado de mensajero y había abierto fuego contra Parubiy a plena luz del día, disparando su arma ocho veces.

El tirador incluso se aseguró de que la víctima estuviera muerta, añadió Vyhivskyi.

«Pasó mucho tiempo preparándose, observando, planificando y, finalmente, apretando el gatillo. Solo nos llevó 36 horas localizarlo y detenerlo», añadió Vyhivskyi.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app