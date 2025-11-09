Suscribete a
Kerry Kennedy: «Trump da pie a que otros autócratas sean tan brutales como él»

La presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy, una reconocida activista en la defensa de los derechos humanos en todo el planeta, alza la voz contra las políticas del presidente norteamericano

Cree que la desafección de los jóvenes hacia la democracia procede «de una sensación de traición» por ver frustradas sus expectativas vitales

Kerry Kennedy, el pasado lunes en la sede de Afundación en Santiago de Compostela
José Luis Jiménez

José Luis Jiménez

Santiago de Compostela

El próximo 20 de noviembre, Bobby Kennedy habría cumplido cien años. Su carrera se vio truncada en junio de 1968 cuando fue asesinado en un hotel de Los Ángeles. Se encontraba haciendo campaña para lograr la nominación por el Partido Demócrata y dar continuidad ... al legado interrumpido de su hermano John Fitzgerald. Kerry Kennedy (Washington, 1959) apenas tenía seis años cuando perdió a su padre pero pronto asumió que dedicaría su vida a defender sus valores como político al frente de la fundación que lleva su nombre. La Robert F. Kennedy Human Rights trabaja en más de sesenta países por la defensa de derechos como el asilo, la educación o la libertad de expresión. En España su fundación está presente desde 2018, centrando su actividad principalmente en programas educativos desde los que promover los derechos humanos, el aprendizaje emocional y el liderazgo social. Afundación y la Universidad Intercontinental de la Empresa la condecoraron esta semana en Santiago de Compostela como profesora 'honoris causa' por toda una vida dedicada a honrar la memoria y los ideales de su padre. No esquiva ninguna pregunta, ni siquiera las relativas a su hermano Robert, secretario de Salud de Donald Trump y reconocido antivacunas, al que Kerry Kennedy le ha pedido por dos veces públicamente su dimisión.

