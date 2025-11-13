Suscribete a
Kenia cifra en 200 sus nacionales reclutados por el Ejército ruso y denuncia tácticas engañosas

Los reclutados estarían firmando contratos con agencias que les prometían el «pago de hasta 18.000 dólares (más de 15.500 euros) por visas, viajes y alojamiento»

El jefe de gabinete y ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi.
El jefe de gabinete y ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi. X

EP

El jefe de gabinete y ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, ha afirmado este miércoles que «más de 200 kenianos», algunos de ellos exmiembros de las Fuerzas Armadas, «podrían haberse unido al Ejército ruso», fruto de redes de reclutamiento como la descubierta ... a finales de septiembre, donde las autoridades kenianas encontraron 21 ciudadanos «engañados» a la espera de ser enviados a la zona de guerra.

