Kamala Harris copia la propuesta de Trump y promete eliminar los impuestos sobre las propinas

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió este sábado que eliminaría los impuestos federales sobre las propinas pagadas a camareros y otros trabajadores del sector de servicios. La propuesta viene unos meses después de que su adversario Donald Trump proclamara en uno de sus mítines que iba a hacer lo mismo. «Estaba en Las Vegas cuando una camarera se quejó de tener que pagar impuestos con el dinero que recibía de las propinas, me sorprendió mucho oírlo», declaró a su público. «Conmigo no habrá impuestos sobre propinas, puedo decirlo», añadió.

Harris hizo el anuncio en un mitin en el campus de la Universidad de Nevada, uno de los estados que decidirá la elección y en el que la economía recae en gran parte sobre sus restaurantes, hoteles y locales de ocio. Trump hizo la misma promesa en una de sus intervenciones públicas en el estado.

El anuncio de Kamala se produjo en uno de sus muchos intentos de acercarse a la clase trabajadora desde que sustituyó a Biden en la carrera presidencial. «Prometo que, cuando sea presidenta, seguiremos luchando por las familias trabajadoras en América», declaró ante su público, y prometió «aumentar el sueldo mínimo y suprimir los impuestos en propinas para trabajadores del sector de servicios».

En respuesta a las declaraciones de Harris, Trump publicó en su red social 'Truth Social': «Kamala acaba de copiar mi política de no imponer impuestos sobre las propinas. La diferencia es que ella no lo hará, solo quiere el apoyo político. Esta era una idea de TRUMP. Ella no tiene ideas, tiene que copiármelas a mí».

En lo que representa un inusual punto de encuentro entre ambas campañas quedan manifestadas sus intenciones de alcanzar a la clase trabajadora. Trump en un principio enfatizó mucho en el incremento de los costes de vida bajo Biden como un esfuerzo para llegar a este electorado, pero en últimas semanas ha optado por reducir este argumento a un segundo plano, ignorando a politólogos cercanos a su equipo. Harris, por su parte, ha visto en la propuesta una iniciativa no muy lejana a su línea electoral que le podría ganar votos y ha optado por presentarla como suya. Se espera que tácticas de este estilo ganen prevalencia a medida que pasan las semanas y se acercan las elecciones.