Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Turno para la declaración del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid

La Justicia libanesa libera a Hannibal Gadafi tras 10 años encarcelado

El hijo menor del difunto líder libio Muammar Gadafi fue arrestado en 2015 por ocultar información sobre el paradero del imán Musa al-Sadr, un clérigo musulmán chiíta libanés que desapareció junto con sus compañeros durante un viaje a Libia en 1978

Sarkozy afrontará en libertad el rosario judicial que tiene pendiente

Hannibal Gadafi hijo menor del difunto líder libio
Hannibal Gadafi hijo menor del difunto líder libio

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hannibal Gadafi, el hijo menor del difunto líder libio Muammar Gadafi, fue puesto en libertad este lunes tras casi una década de detención sin juicio en el Líbano por la desaparición de un clérigo musulmán chií, según informó la Agencia Nacional de Noticias ... del Líbano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app