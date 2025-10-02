Suscribete a
La Justicia de Corea del Sur niega la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol

El tribunal de Seúl rechaza los argumentos de la defensa por motivos de salud y mantiene bajo custodia al exmandatario acusado de insurrección, abuso de poder y falsificación de documentos

El expresidente de Corea del Sur junto al expresidente Joe Biden, en una imagen de archivo YNA

Europa Press

Un tribunal de Seúl ha negado este jueves otorgar la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol, que está siendo juzgado por incitación a la insurrección, abuso de poder y falsificación de documentos, ante el temor de que destruya pruebas a medida ... que avanza el caso.

