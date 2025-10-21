Suscribete a
La Justicia colombiana absuelve al expresidente Uribe por supuestos sobornos

La defensa había apelado a la condena de 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto

Trump corta toda la ayuda a Colombia y acusa a Petro de «liderar» el narcotráfico mientras ataca otra narcolancha

Uribe había sido sentenciado a 12 años de prisión por supuestos sobornos a paramilitares encarcelados
EFE

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por el delito de soborno en actuación penal al fallar la apelación que hizo su defensa por una condena de 12 años de cárcel que le fue impuesta ... en agosto pasado en un proceso que incluye además el delito de fraude procesal.

