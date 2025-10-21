La Justicia colombiana absuelve al expresidente Uribe por supuestos sobornos

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por el delito de soborno en actuación penal al fallar la apelación que hizo su defensa por una condena de 12 años de cárcel que le fue impuesta ... en agosto pasado en un proceso que incluye además el delito de fraude procesal.

«No se acredita directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal (...) por tanto la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinante del delito de soborno en actuación penal», dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer el fallo.

En agosto, una jueza sentenció al exmandatario (2002-2010) a la máxima pena posible por soborno y fraude procesal, en la recta final de un caso que lo convirtió en el primer expresidente de la historia del país en ser condenado penalmente y privado de la libertad.

Según el fallo de primera instancia, el jefe de la derecha colombiana, de 73 años, presionó a paramilitares encarcelados para que lo desvincularan de su organización, responsable de masacres, desapariciones y otras atrocidades en medio del conflicto armado.

Tras pasar una veintena de días en prisión domiciliaria, el exmandatario se defendió en libertad amparado por una decisión de un tribunal de Bogotá. La defensa de Uribe recurrió la sentencia y esa misma sala decidió si la ratificaba , con o sin modificaciones, o si anulaba la condena.

El proceso judicial más mediático del siglo en el país arrancó en 2018, cuando la Corte Suprema comenzó a investigar a Uribe por sus vínculos con paramilitares después de las denuncias del senador de izquierda y hoy precandidato presidencial Iván Cepeda.

El exparamilitar encarcelado Juan Guillermo Monsalve se convirtió en testigo estrella tras relatar cómo un abogado de Uribe intentó sobornarlo. El letrado Diego Cadena le ofreció beneficios a Monsalve para cambiar su testimonio, pero este lo grabó con una cámara escondida en su reloj.

La Justicia colombiana condenó a Cadena a siete años de prisión domiciliaria por soborno en el mismo entramado.

Uribe siempre ha negado vínculos con paramilitares y sostiene que su judicialización es fruto de una persecución de la izquierda, en el poder bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro.

Pero su nombre aparece en al menos tres investigaciones más por la fundación y financiación de un grupo paramilitar, varias masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos. Todas están en manos de la Fiscalía colombiana.

En caso de la ratificación de la condena, Uribe y su equipo legal podrán escalar el caso con un recurso de casación ante la Corte Suprema. El tribunal primero estudiará si es válido y en caso tal la resolución podría tardar meses o años.

Uribe es muy popular por su feroz cacería contra la guerrilla durante dos mandatos consecutivos.

Sin embargo, las autoridades registraron en esa época graves violaciones de derechos humanos como el asesinato de millas civiles a manos del Ejército, presentados como guerrilleros abatidos a cambio de beneficios.