El juez desestima el caso del exdirector del FBI al que persigue Trump

Un juez federal del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, anuló por completo la acusación contra James Comey, exdirector del FBI, tras concluir que la fiscal que firmó los cargos no tenía autoridad legal para hacerlo. La decisión, emitida este lunes, supone un ... revés severo para el Departamento de Justicia y desarma un caso que la propia Administración había presentado como una pieza central contra uno de los mayores críticos del presidente Donald Trump.

La resolución declara nulas todas las actuaciones dirigidas por Lindsey Halligan, la abogada que impulsó la acusación y hoy fiscal en Virginia, y concluye que su nombramiento violó la ley y la Constitución. Halligan, una antigua participante en concursos de belleza que trabajó como abogada de Trump, fue designada de manera irregular como fiscal interina después de la dimisión forzada de su predecesor.

La acusación ahora anulada sostenía que Comey había mentido al Congreso y al propio FBI sobre el manejo de los memorandos en los que documentó sus reuniones con Trump. También lo señalaba por supuestamente conservar y filtrar sin autorización información oficial tras su destitución, y por utilizar esos documentos para influir en la designación de un fiscal especial, algo que la fiscalía describía como un intento de obstrucción indirecta.

Noticia Relacionada Trump convierte la imputación del exdirector del FBI en símbolo de su purga al 'Estado profundo' David Alandete El presidente logra que un gran jurado procese a su viejo enemigo por falso testimonio y obstrucción, en un caso que dinamita la independencia del Departamento de Justicia y recuerda a los excesos de Watergate

El fallo explica que la ley federal establece un límite estricto de 120 días en los que el fiscal general puede nombrar a un sustituto temporal. Cuando ese plazo expira, solo un tribunal puede designar a alguien más hasta que el Senado confirme a un titular. El Departamento de Justicia ignoró ese procedimiento y colocó a Halligan sin aprobación judicial. Todo lo que firmó o presentó en nombre del Gobierno carece, por tanto, de validez.

La opinión judicial subraya que no se trata de un defecto técnico, sino de una violación estructural que afecta a la separación de poderes. El juez afirma que Halligan actuó ante el gran jurado sin nombramiento válido, que su firma en la acusación es inválida y que su presencia durante la presentación de pruebas compromete la integridad del proceso. Por ello, ordena suprimir toda la acusación y las actuaciones asociadas. La causa queda desestimada, en un golpe directo a Trump, que había acusado a Comey de deslealtad.

El tribunal también rechaza un intento del Departamento de Justicia de «ratificar» retroactivamente las actuaciones de Halligan. El fiscal general intentó recalificarla como fiscal especial para validar su intervención, pero el juez concluye que esa maniobra carece de base legal: ninguna autoridad ejecutiva puede otorgar competencias retroactivas a quien actuó sin nombramiento válido. Aceptarlo, dice, sería desdibujar los límites entre poder político y garantías constitucionales.

Puerta abierta a la presentación de otros cargos

La decisión deja la puerta abierta a que el Gobierno vuelva a presentar cargos, pero solo con un fiscal nombrado correctamente y dentro de los plazos legales. La desestimación se hace, como se dice en jurisprudencia estadounidense, «sin perjuicio», la fórmula que indica que el caso no muere definitivamente. Washington deberá decidir ahora si reconstruye el expediente desde cero o si lo abandona.

Comey quedó marcado por dos decisiones clave en 2016. Reabrió en plena campaña la investigación sobre los correos privados de Hillary Clinton y la volvió a cerrar once dias después, un movimiento que sacudió la contienda. Al mismo tiempo, el FBI investigaba la injerencia rusa y los contactos del entorno de Trump con Moscú, pero mantuvo esa investigación en silencio. Esa asimetría lo convirtió en una figura central en la tormenta política de aquel mandato.