El juez desestima el caso del exdirector del FBI al que persigue Trump

Considera que el designado para la acusación contra James Comey fue nombrado fiscal de EE.UU. de forma ilegal

El exdirector del FBI James Comey
David Alandete

Corresponsal en Washington

Un juez federal del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, anuló por completo la acusación contra James Comey, exdirector del FBI, tras concluir que la fiscal que firmó los cargos no tenía autoridad legal para hacerlo. La decisión, emitida este lunes, supone un ... revés severo para el Departamento de Justicia y desarma un caso que la propia Administración había presentado como una pieza central contra uno de los mayores críticos del presidente Donald Trump.

