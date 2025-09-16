El juez desestima los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione

Luigi Mangione, sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, comparece ante el Tribunal Supremo

Un juez del estado de Nueva York desestimó el martes dos cargos penales contra Luigi Mangione por el asesinato, en diciembre de 2024, del ejecutivo de seguros de salud Brian Thompson. Si bien el joven de 27 años sigue acusado de asesinato en segundo grado.

El juez Gregory Carro de Manhattan anunció la decisión poco después de que Mangione fuera conducido a la sala del tribunal del Bajo Manhattan esposado y con grilletes en los pies, vestido con uniforme de prisión color canela.

Mangione se declaró inocente de los cargos estatales y federales por el asesinato de Thompson, exdirector ejecutivo de UnitedHealthcare, la unidad de seguros de UnitedHealth Group. Thompson fue asesinado a tiros el 4 de diciembre frente a un hotel en Midtown Manhattan, donde la compañía se reunía para una conferencia de inversores.

Si bien el asesinato de Thompson fue ampliamente condenado por funcionarios públicos de todo el espectro político, Mangione se ha convertido en un héroe popular para algunos estadounidenses que denuncian los elevados costos de la atención médica.

Un pequeño grupo de simpatizantes de Mangione se reunió frente al juzgado del bajo Manhattan la mañana del miércoles. Uno vestía un disfraz verde del personaje de Nintendo, Luigi, y otro sostenía la bandera tricolor italiana roja, blanca y verde con la frase «La atención médica es un derecho humano» inscrita en ella.

Unas dos docenas de personas, en su mayoría mujeres jóvenes, se sentaron al fondo de la sala para presenciar el proceso. Una de ellas vestía una camiseta negra con la frase «Liberen a Luigi» escrita en letras blancas.

Aún no se han fijado las fechas del juicio, ni en el caso estatal ni en el federal. Mangione se encuentra bajo custodia federal en Brooklyn desde su arresto en diciembre.

