Suscribete a
ABC Premium

Enseñar al caballo a hablar: el frágil acuerdo de paz de Gaza

Todas las partes han ganado un tiempo precioso que necesitaban: Trump, para su arquitectura geopolítica; Netanyahu, ante una opinión pública polarizada y la pérdida de apoyo internacional; y Hamás, ante la caída en picado del apoyo de la población gazatí

EE.UU. da por completada la fase uno del pacto para Gaza y afirma que Hamás no viola el acuerdo

Una mujer camina sobre los escombros de un edificio destruido en Ciudad de Gaza
Una mujer camina sobre los escombros de un edificio destruido en Ciudad de Gaza reuters

Juan Luis López Aranguren

Una leyenda narra que un sultán condenó a muerte a un prisionero y este, haciendo gala de su ingenio, suplicó que se le permitiera enseñar a hablar a su caballo a cambio del perdón. El sultán, espoleado por la extravagancia, aceptó, dándole un año para ... tamaña empresa. Al regresar a la celda, el prisionero exultante fue inquirido por sus compañeros sobre su alegría, ya que sólo había retrasado lo inevitable. Él respondió: «En un año pueden pasar muchas cosas. Puede que el sultán me perdone. Puede que logre escapar. Puede que muera el sultán. Puede que muera yo. Y ¿quién sabe? Puede que incluso el caballo aprenda a hablar».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app