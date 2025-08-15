Suscribete a
Última hora
Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

MONNET & CO.

El regreso de Putin

De criminal de guerra a socio estratégico: Trump rehabilita a Putin

Vladimir Putin en una foto de archivo
Vladimir Putin en una foto de archivo
José M. de Areilza

José M. de Areilza

Hace un año el dirigente ruso era considerado por el gobierno estadounidense como un criminal de guerra, responsable de interferir en las elecciones, con el que no se podría celebrar una cumbre en la que tratase de tú a tu a su presidente.

Pero en ... los primeros meses de su segundo mandato Donald Trump ha rehabilitado al dictador ruso, un caballero con el que se puede hablar de negocios. Putin, arquetipo del liderazgo en boga de los «hombres fuertes», es el único dirigente mundial al que el magnate neoyorquino no es capaz de tratar con dureza. El presidente americano, por el contrario, ha comprado su propaganda y anhela desarrollar una relación positiva con Moscú.

