La firma del acuerdo sobre minerales entre EE.UU. y Ucrania podría ser un paso hacia un alto el fuego y facilitar el fin de la invasión rusa del país vecino. Washington por un lado extrae un precio del aliado al que ha ayudado con ... armas y financiación durante tres años y, por otro, lanza el mensaje a Moscú que el futuro de la economía ucraniana le interesa como accionista de referencia.

Sin embargo, faltan piezas en este puzle. El presidente había anunciado repetidas veces en la campaña que traería la paz a Ucrania «en veinticuatro horas», pero no resulta tan fácil. El mayor obstáculo no es la obstinación de Vladímir Putin por conseguir la victoria, sino la estrategia de negociación equivocada que ha desplegado Trump. El presidente quiere hacer negocios con Rusia, aunque las dos economías son poco complementarias y compiten en la exportación de petróleo y gas, el monocultivo ruso. Siente una extraña fascinación hacia el arquetipo de 'hombre fuerte' que representa Putin y está agradecido a los inversores rusos que en algunas ocasiones han salvado a sus empresas de la ruina. Más pronto que tarde levantará las sanciones y asistirá al partido de hockey de las dos selecciones nacionales propuesto por el dictador ruso, no sabemos si luciendo una gorra que diga 'Trump 2028'.

El magnate neoyorquino ha maltratado a Ucrania mientras daba bazas muy importantes a Moscú sin pedir nada a cambio: Ucrania no ingresará en la OTAN, EE.UU. reconocerá la anexión de Crimea en 2014 y, lo más preocupante para los europeos, Washington no ofrecerá garantías de seguridad al Gobierno de Kiev tras la partición del país. Moscú puede aceptar un acuerdo que dejará en una posición muy débil a Ucrania e intentar el control total en unos años. Pero es probable que aproveche las buenas cartas que le ha regalado EE.UU. y prosiga la campaña militar, haciendo pequeños gestos negociadores.

Noticia Relacionada Ucrania anuncia la captura de dos mercenarios de Togo que combatían con el ejército ruso Miriam González | Kiev Una investigación periodística ha revelado que, en el último año, más de 1.500 mercenarios extranjeros se enrolaron en las filas de las tropas de Moscú

Las repercusiones de este cierre en falso van más allá del continente europeo. Confirman la paradoja de que la superpotencia todavía hegemónica no quiere proveer de estabilidad al mundo.