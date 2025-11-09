Suscribete a
ABC Premium

MONNET & CO.

Preguntas tras la ola azul

¿Cambiará Trump su política? ¿Aprovecharán los demócratas el momento?

El ascenso de Mamdani: ¿por qué ha ganado un socialista musulmán en Nueva York?

El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, en la noche de las elecciones
El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, en la noche de las elecciones AFP
José M. de Areilza

José M. de Areilza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una de las cosas más reveladoras del fracaso republicano en las elecciones en cinco grandes estados es que nadie de su partido se ha atrevido a criticar a Donald Trump. El presidente se ha quitado de en medio, como era de esperar, con ... la excusa no pedida de que «mi nombre no estaba en la papeleta electoral». Pero esta ola azul –el color del Partido Demócrata– ha sido un primer test sobre el arranque del nuevo mandato trumpista, en el que solo el 37% de la población apoya las medidas y la peculiar forma de gobernar del magnate neoyorquino, sin ataduras ni respeto a normas y costumbres constitucionales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app