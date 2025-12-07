Suscribete a
monnet & co.

El paso al frente de Friedrich Merz

Sin poder duro (militar y económico), la UE no podrá sobrevivir en la nueva era de rivalidades entre grandes potencias

El paso al frente de Friedrich Merz
José M. de Areilza

La Unión Europea no puede hacer las reformas pendientes para convertirse en un actor global eficaz sin una Alemania que lidere. Por fin, tras meses de vacilaciones y problemas en la gran coalición, el canciller germano ha empezado a dar señales de que está ... dispuesto a volcar el peso de su país en un asunto europeo de enorme trascendencia, ayudar a Ucrania a resistir la presión de Estados Unidos. Si no da pasos al frente, Merz corre el riesgo de parecerse cada vez más a su antecesor, Olaf Scholz, sobre el que había depositadas muchas esperanzas, a las que respondió con una gestión sin pulso y desdibujada.

