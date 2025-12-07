La Unión Europea no puede hacer las reformas pendientes para convertirse en un actor global eficaz sin una Alemania que lidere. Por fin, tras meses de vacilaciones y problemas en la gran coalición, el canciller germano ha empezado a dar señales de que está ... dispuesto a volcar el peso de su país en un asunto europeo de enorme trascendencia, ayudar a Ucrania a resistir la presión de Estados Unidos. Si no da pasos al frente, Merz corre el riesgo de parecerse cada vez más a su antecesor, Olaf Scholz, sobre el que había depositadas muchas esperanzas, a las que respondió con una gestión sin pulso y desdibujada.

Los enviados de Donald Trump a negociar un alto el fuego se inclinan por recompensar a Rusia y negar garantías suficientes de seguridad a Ucrania. Quieren además gestionar los activos congelados del Banco Central de Rusia depositados en Europa, una forma más de presionar a Volodímir Zelenski (posiblemente, Emmanuel Macron utilizaría el verbo «traicionar»).

Algunos líderes europeos, por el contrario, llevan unos meses intentando aprovechar estos cuantiosos fondos para aprobar un «préstamo de reparación» a favor del esfuerzo bélico de Kiev (y de paso aportar menos desde las capitales nacionales a su aliado). La idea surgió de un reducido grupo de economistas y juristas británicos y estadounidenses, que han sabido situarla en el centro de la agenda europea.

Bélgica y Hungría se resisten al plan comunitario, por distintas razones (el riesgo jurídico versus la cercanía a Putin) y Merz se ha propuesto convencer al primer ministro Bart De Wever de que la operación es segura. Por su parte, la Comisión estaría dispuesta a utilizar una base jurídica en los Tratados UE solo utilizada para situaciones de emergencia, como el Covid, en la que el Consejo decide por mayoría cualificada.

Se trata de uno de esos momentos en la integración europea en los que se hace necesario la innovación jurídica y financiera para hacer frente a una situación excepcional. Sin poder duro (militar y económico), la UE no podrá sobrevivir en la nueva era de rivalidades entre grandes potencias.