Es fundamental que la reacción desde la Unión Europea al intento de volar el comercio mundial por Donald Trump responda a una visión estratégica y no solo esté animada por el deseo de parar el golpe. No sirve de mucho endurecer el lenguaje y ... usar desde Bruselas expresiones copiadas del mundo MAGA. Tampoco tiene mucho recorrido competir en una escalada de barreras arancelarias, con la esperanza de que Trump, a la vuelta de un partido de golf entre semana, se relaje y esté dispuesto a entablar una negociación bilateral. Asimismo, no serviría de mucho incrementar el comercio con China, una solución a corto plazo que choca con la necesidad de minimizar riesgos en la relación con la superpotencia asiática.

En 1994, la Unión Europa lideró junto con Estados Unidos la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es el momento de volver a poner en pie un sistema multilateral renovado, esta vez sin la participación de Washington, que solo representa un 15% de las importaciones globales. En los actuales tratados no hay un mecanismo para expulsar a un miembro: la solución pasaría por pactar una nueva OMC entre los Estados dispuestos a seguir obteniendo beneficios del libre comercio global. Al igual que ocurrió con la puesta en marcha del GATT en 1947, el impulso liberalizador podría provenir de una veintena de Estados, en este caso la UE y un grupo de aliados en todo el mundo. Los pioneros formarían un núcleo duro, dispuestos a resistir el deslizamiento hacia un proteccionismo empobrecedor. No sería el momento de reformar los tratados de la OMC, una tarea ímproba que no se ha conseguido en los últimos veinte años. Se trataría de salvar sus normas básicas y preservar el espíritu de negociación permanente que lo preside. Para Donald Trump, la relación entre países se basa en un juego de suma cero, en el que para que uno gane siempre el otro tiene que perder. El multilateralismo, con todas sus imperfecciones, demuestra justo lo contrario. Dentro de unos años, celebraríamos la solicitud de ingreso de Estados Unidos en esta OMC plus.

