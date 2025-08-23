Una de las consecuencias de la cumbre de Alaska ha sido la movilización de los principales líderes europeos. Han tenido los reflejos de viajar a Washington para arropar al presidente Zelenski y hablar con una sola voz, un contrapeso a la determinación de ... Vladímir Putin, que se siente más cerca de la victoria en Ucrania. La reunión en la Casa Blanca fue concebida por los dirigentes europeos como una intervención de emergencia, un 'todos a cubierta'.

El magnate neoyorquino nunca se cansa de recibir halagos y anunciar en las redes sociales victorias instantáneas que la realidad con frecuencia desmiente. Los dirigentes europeos se aprendieron el papel, de abanderados y valedores del ucraniano, y gestionaron todo lo mejor que pudieron las inciertas perspectivas de una negociación de un acuerdo de paz.

En su análisis de la invasión rusa de Ucrania, Trump no tiene paciencia para entrar en detalles y lee la situación a través de la ley del más fuerte. Las garantías de seguridad futuras del territorio agredido no son su problema. Si Putin convierte al país vecino en vasallo, el problema de inestabilidad permanente en la frontera Este de Europa será mayúsculo. Entonces no servirán los gestos de amistad, la adulación y la política meramente reactiva de los dirigentes europeos.

El kit de instrucciones europeo para los próximos años es complejo: mostrarse como los mejores aliados de Estados Unidos y construir al mismo tiempo capacidades propias de seguridad y defensa. Hacerlo combinando el método comunitario (es decir, federal), con el pragmatismo de la cooperación entre los países dispuestos y capaces de avanzar en este terreno con pequeños pasos. Un modelo posible es la evolución del espacio de libertad, seguridad y justicia.

El punto de partida de la cooperación intergubernamental permite contar con el Reino Unido, pero no es suficiente. La defensa debe llegar a ser una política común europea, al igual que lo es la agricultura o el comercio exterior, si se aspira a que funcione con toda eficacia. Está claro que la tarea reclama un liderazgo compartido, un puente de mando en el que España no puede no estar.