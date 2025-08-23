Suscribete a
Los principales líderes europeos han tenido los reflejos de viajar a Washington para arropar al presidente Zelenski

La reunión en la Casa Blanca fue concebida por los dirigentes europeos como una intervención de emergencia
Una de las consecuencias de la cumbre de Alaska ha sido la movilización de los principales líderes europeos. Han tenido los reflejos de viajar a Washington para arropar al presidente Zelenski y hablar con una sola voz, un contrapeso a la determinación de ... Vladímir Putin, que se siente más cerca de la victoria en Ucrania. La reunión en la Casa Blanca fue concebida por los dirigentes europeos como una intervención de emergencia, un 'todos a cubierta'.

