Suscribete a
ABC Premium

MONNET & CO.

El arte del trato con Ucrania

El impulso a favor del Gobierno de Kiev ha durado poco

El arte del trato con Ucrania
afp
José M. de Areilza

José M. de Areilza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace unos días en el Foro de la Toja el maestro de ajedrez Gary Kasparov explicó que Vladímir Putin a lo que jugaba era al póquer. En ajedrez, las reglas están claras y la información de lo que ocurre en el tablero está siempre ... al alcance de los dos jugadores. En el juego de cartas, sin embargo, priman el cálculo, la paciencia, la simulación y la autodisciplina. Justo lo que Putin practica para evitar que Donald Trump se comprometa en serio con Ucrania.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app