MONNET & CO.

Acción de Gracias en Moscú

La complicidad de EE.UU. y Rusia en la negociación hace presagiar la imposición o la nada

Zelenski fulmina al negociador del plan de paz por corrupción

Trump pretende que Ucrania ceda los territorios ocupados para congraciarse con Putin y poder hacer negocios
Trump pretende que Ucrania ceda los territorios ocupados para congraciarse con Putin y poder hacer negocios
José M. de Areilza

José M. de Areilza

Vladímir Putin tiene buenas razones para celebrar el día de Acción de Gracias, el fin de semana en el que las familias estadounidenses se reúnen y comparten todo por lo que se sienten agradecidas. Mientras se sirve el pavo, el dictador ruso podría ... recordar con enorme gratitud a Donald Trump, Xi Jinping y Volódimir Zelenski.

