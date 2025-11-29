Vladímir Putin tiene buenas razones para celebrar el día de Acción de Gracias, el fin de semana en el que las familias estadounidenses se reúnen y comparten todo por lo que se sienten agradecidas. Mientras se sirve el pavo, el dictador ruso podría ... recordar con enorme gratitud a Donald Trump, Xi Jinping y Volódimir Zelenski.

El magnate neoyorquino sigue siendo su abogado defensor en la guerra de Ucrania. Sabiendo que Putin no quiere negociar en serio un alto el fuego, y mucho menos la paz, le ha enviado como regalo un plan, posiblemente redactado en Moscú, que pone de nuevo presión sobre Ucrania para aceptar amputaciones a su territorio y limitaciones permanentes a su soberanía. Estos 28 puntos han sido reformulados con la ayuda de los principales aliados europeos en un documento algo menos desequilibrado. Pero el grado de intimidad entre los negociadores estadounidenses y rusos hace presagiar que el desenlace será la imposición o la nada. El verdadero pacto que quiere Trump no es entre Rusia y Ucrania, sino que se basa en una ecuación más sencilla: territorios ucranianos por negocios con Moscú.

Putin le debe asimismo un agradecimiento sincero al líder chino. Sin su apoyo, el conflicto de Ucrania no habría podido mantenerse casi cuatro años, una guerra de desgaste con unos costes humanos y económicos desmedidos para el invasor. China importa energía rusa que ya no puede llegar a Occidente, exporta a cambio tecnología de doble uso y, sobre todo, difunde un relato prorruso en el Sur Global.

Por desgracia, Putin también le está agradecido estos días a Zelenski: no ha atajado a tiempo la corrupción en su entorno y miembros de su propio partido le amenazan con retirarle la confianza. El número dos del Gobierno, el jefe de gabinete Andriy Yermak, negociador con Estados Unidos y Rusia y verdadero hombre fuerte del entorno presidencial, ha dimitido por las acusaciones de corrupción que ya se han llevado por delante a dos ministros. La debilidad política del héroe ucraniano llega en el peor momento posible, con un país exhausto que necesita más asistencia financiera y militar.