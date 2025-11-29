Jordan Bardella, agredido con un huevo en la cabeza durante una firma de libros

El líder de la derecha radical francesa y delfín de Marine Le Pen, Jordan Bardella, no gana para disgustos. Después de haber sido rociado con harina por un adolescente a principios de esta semana en una feria agrícola, el presidente de la Agrupación Nacional ... ha sido agredido con un huevo este sábado mientras firmaba ejemplares de su libro a sus seguidores en la localidad de Moisac.

Un hombre de 74 años, que ha guardado la fila en el pabellón de la donde se celebraba el evento, ha lanzado un huevo contra Bardella, que ha alcanzado al político francés en la cabeza sin provocarle ningún daño, según informa el periódico francés 'Le Figaro', que cita a la gendarmería. El anciano ha sido posteriormente arrestado y puesto bajo custodia.

Los hechos han ocurrido en torno a las cuatro de la tarde y han obligado a interrumpir brevemente la firma de ejemplares del libro del político francés, 'Lo que quieren los franceses' ('Ce que veulent les Français', en francés). De acuerdo con el equipo de Bardella, la descripción precisa de lo sucedido es algo distinta a la ofrecida por la gendarmería: el hombre propinó «un puñetazo con un huevo» a la mano derecha de Le Pen, que fue escoltado fuera del lugar antes de continuar con el evento.

Tras lo ocurrido y según ha detallado el partido, tanto Bardella como Agrupación Nacional han presentado una denuncia contra el hombre, cuyo perfil están investigando las autoridades. La Policía no ha podido establecer todavía una relación entre el septuagenario y una manifestación celebrada en las inmediaciones del evento.

«Por un lado, estaban los manifestantes que protestaban contra Jordan Bardella y, por el otro, en la fila, este hombre que se abalanzó sobre él», ha declarado la Policía, que ha añadido que la investigación esclarecerá sus motivos. El sospechoso se encuentra actualmente detenido por «violencia contra una persona en un cargo de autoridad pública sin causar lesiones».

Por su parte, el líder de Agrupación Nacional ha informado a sus seguidores a través de X de que se encuentra bien, al tiempo que ha agradecido el «apoyo» y la «calurosa acogida» de los lectores. «Cuanto más avanzamos, más nos acercamos al poder y más se desata la violencia de la extrema izquierda, la intolerancia y la pura estupidez», ha escrito.

Je vais bien, merci à tous pour vos messages de soutien ! Et merci aux centaines de lecteurs pour leur accueil chaleureux dans le Tarn-et-Garonne.



Plus nous progressons, plus nous nous rapprochons du pouvoir, et plus la violence de l'extrême gauche, de l'intolérance et de la… — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 29, 2025

Asimismo, ha criticado la cobertura de lo sucedido realizada por la televisión francesa BFMTV, al considerar que una columnista justifica la agresión por sus comentarios políticos «violentos» e «islamófobos».

Esta representa la segunda agresión sufrida por Bardella esta semana, después de que un adolescente lo cubriera con harina mientras caminaba por los pasillos de una feria agrícolaen Vesoul. El joven fue arrestado y puesto bajo custodia antes de ser liberado.