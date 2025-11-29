Suscribete a
Jordan Bardella, agredido con un huevo en la cabeza durante una firma de libros

El presidente de Agrupación Nacional fue rociado con harina a principios de la semana en una feria agrícola

Bardella confirma el auge de la derecha radical en Francia y se dispara en los sondeos como favorito a presidente

El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, en la fimra de libros
El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, en la fimra de libros X/@J_Bardella
Á. A.

El líder de la derecha radical francesa y delfín de Marine Le Pen, Jordan Bardella, no gana para disgustos. Después de haber sido rociado con harina por un adolescente a principios de esta semana en una feria agrícola, el presidente de la Agrupación Nacional ... ha sido agredido con un huevo este sábado mientras firmaba ejemplares de su libro a sus seguidores en la localidad de Moisac.

