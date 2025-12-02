Suscribete a
ABC Premium

Joaquín Guzmán, hijo de 'El Chapo', logra acuerdo con la justicia de EE.UU.: dará información sobre el narco en México

El delincuente enfrenta 15 cargos por presunta dirección de una empresa criminal como el Cártel de Sinaloa, narcotráfico, lavado de dinero y uso ilegal de armas

Las confesiones del hijo del Chapo a la Justicia de EE.UU. tienen a México en vilo

Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo', se declara culpable por narcotráfico en un tribunal de EE.UU.

Joaquín, 'El Chapo' Guzmán, en una foto de arhivo
Joaquín, 'El Chapo' Guzmán, en una foto de arhivo ABC
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera se declaró culpable este lunes ante una corte de Chicago. La toma de postura confirma el cálculo de que Guzmán López logró un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos ... .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app