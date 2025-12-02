Joaquín Guzmán, hijo de 'El Chapo', logra acuerdo con la justicia de EE.UU.: dará información sobre el narco en México

Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera se declaró culpable este lunes ante una corte de Chicago. La toma de postura confirma el cálculo de que Guzmán López logró un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos ... .

El hijo del mítico capo de la droga, enfrenta 15 cargos por presunta dirección de una empresa criminal como el Cártel de Sinaloa, narcotráfico, lavado de dinero y uso ilegal de armas.

Guzmán López, de 39 años, admitió también haber secuestrado a Ismael 'El Mayo' Zambada el 25 de julio de 2024 para llevarlo a Estados Unidos a través de un avión privado Beechcraft King Air, que aterrizó en un pequeño aeropuerto en Nuevo México.

El secuestro de Zambada conmocionó la relación bilateral entre México y Estados Unidos: el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Washington de haber violentado la soberanía de México.

La Fiscalía para el Distrito Norte de Illinois informó la semana pasada que la jueza Sharon Johnson Coleman había programado la audiencia de este lunes para que Guzmán López cambiara su declaración inicial de no culpabilidad.

Todavía no es público si el acuerdo con la Fiscalía será parecido al que firmó su hermano menor Ovidio, en julio pasado. Ovidio aceptó su responsabilidad en cuatro de los 15 cargos incluidos en dos acusaciones presentadas en su contra en Chicago y en Nueva York, dos por narcotráfico y dos por empresa criminal continua.

El pasado mes de julio, ante la posibilidad de que Ovidio pudiera acusar a integrantes del Gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, si en ese proceso son relacionados mexicanos, se deberán aportar las pruebas a la Fiscalía General de su país. La presidenta había sostenido que si bien hay coordinación con EE.UU. en el combate al crimen, si se presentan acusaciones, éstas deben venir acompañadas de los elementos que las sustenten.

«Si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, tienen que venir pruebas del Gobierno de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República, para que haga su trabajo en nuestro país», enfatizó.

También cuestionó este tipo de acuerdos de la familia Guzmán: «No se entiende muy bien del Gobierno de los Estados Unidos: porque, por un lado, nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de 'no negociar con terroristas'. Y si hay un acuerdo, ¿entonces en dónde queda su posición de 'no negociar con grupos terroristas'?«.

Por otra parte, este fin de semana se conoció una entrevista con Emma Coronel Aispuro, esposa de 'El Chapo' Guzmán, quien aseguró sentir profunda empatía por las víctimas que han perdido a familiares por la violencia del narcotráfico.

En el documental 'Married to 'El Chapo': Emma Coronel Speaks', la ex reina de belleza ofreció una disculpa a quienes han sufrido por las acciones del Cártel de Sinaloa.

«Me solidarizo con todas las personas que perdieron a un ser querido, que han sufrido. De verdad, de verdad, lo siento mucho», dijo al cierre del especial televisivo.