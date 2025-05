Xi Jinping podría viajar a Moscú la semana que viene para ver a Putin y luego hablar con Zelenski por videoconferencia

Si las informaciones de la agencia Reuters recibidas de «fuentes» no reveladas sobre un posible viaje a Moscú del presidente chino, Xi Jinping, la semana que viene, se confirman, parece que no cabría duda de que el asunto central de las conversaciones con el Kremlin sería Ucrania y la búsqueda de una salida para detener la guerra.

Así se desprende del hecho de que en la agenda de Xi, según 'The Wall Street Journal', que también cita fuentes oficiosas, figure además una videoconferencia con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, después de haberse reunido en la capital rusa con el presidente Vladímir Putin. Sería la primera conversación entre los máximos dirigentes de China e Ucrania desde el comienzo de la guerra.

La agencia rusa TASS informó el 30 de enero que Putin invitó al líder chino a visitar Rusia durante la primavera mientras que 'The Wall Street Journal' escribió en febrero que ese viaje a Moscú podría tener lugar en abril o principios de mayo. Lo cierto es que el Ministerio de Exteriores chino no ha confirmado nada y tampoco el Kremlin, cuyo portavoz, Dimitri Peskov, este domingo se negó a hacer comentarios al respecto. «Por regla general, los anuncios de visitas oficiales al extranjero se coordinan sincrónicamente por mutuo acuerdo de las partes», dijo Peskov a los periodistas y añadió que «cuando haya tal disposición, se lo haremos saber».

Papel de mediación

A juicio de 'The Wall Street Journal', la reunión con Putin y la conversación con Zelenski sugieren que China quiere desempeñar un papel más activo en la mediación para poner fin al conflicto en Ucrania. El rotativo estadounidense considera que la guerra ha puesto a Pekín en una posición difícil, obligando a Xi a hacer equilibrios entre «una asociación sin límites» con Rusia, tal y como acordaron a comienzos de febrero del año pasado al cierre de la Olimpiada de Invierno, la estrecha relación que mantiene el presidente chino con Putin y la falta de ganas de China de exacerbar la creciente desconfianza y tensiones con Estados Unidos y sus aliados. Xi estaría incluso barajando la posibilidad de viajar desde Moscú a otros países europeos.

A finales del mes pasado, justo en el primer aniversario del comienzo de la guerra, el Ministerio de Exteriores chino publicó un plan de 12 puntos para «resolver la crisis», que no ha causado ningún entusiasmo en Occidente y tampoco en Rusia, en donde insisten en que cualquier solución nunca deberá pasar por devolver a Ucrania los territorios actualmente ocupados por las tropas rusas. La propuesta china incluye, entre otras cosas, un cese de las hostilidades, el comienzo de las negociaciones y el respeto mutuo la soberanía e integridad territorial de cada una de la partes. Pero no se explica de qué manera se puede implementa todo eso dadas las posiciones irreconciliables que mantienen Moscú y Kiev.

El mes pasado, Putin recibió en el Kremlin al consejero de Estado y miembro del Buró Político del Partido Comunista de China, Wang Yi, que llegó a Moscú el 21 de febrero en medio de temores por parte de Washington de que el régimen chino termine suministrando a Rusia armas letales para ser empleadas en Ucrania. «Por supuesto, estamos esperando que el presidente de la República Popular China efectúe una visita a Rusia, ya lo acordamos», le dijo a Wang el presidente ruso, quien raramente recibe a alguien de rango inferior al suyo. El alto funcionario chino venía de Múnich, en donde intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich y fue allí en donde anunció la inminente publicación del plan de paz de su país.

El 4 de febrero de 2022, a tres semanas del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, Putin y Xi suscribieron una Declaración Conjunta sobre una «asociación sin límites», en la que Rusia se proclamaba contraría a la independencia de Taiwán y se comprometía a considerar la isla como «parte inseparable de China».

A cambio, Pekín daba su apoyo a la reivindicación rusa en contra de la ampliación de la OTAN, en evidente alusión a la inclusión de Ucrania en su seno. «La amistad de China y Rusia no tiene fronteras, no hay zonas prohibidas en nuestra cooperación», subrayaba el documento. Pese a que se rumoreó que al presidente chino le molestó que su homólogo ruso no le dijera nada entonces de su intención de atacar Ucrania, los dos países no cesan de reafirmar la solidez de sus lazos. Xi se ha reunido con Putin en persona 39 veces desde que asumió la presidencia, la más reciente en septiembre durante una cumbre en Asia central. La última vez que hablaron por videoconferencia fue el diciembre.

Conversaciones en marcha

El pasado viernes, el jefe del Kremlin le envió a Xi un mensaje de felicitación por su reelección para un tercer mandato y volvió a ensalzar la «fortaleza» de las relaciones entre los dos países. «Rusia aprecia enormemente su contribución personal al fortalecimiento de las relaciones (...) entre nuestros países. Estoy seguro de que actuando juntos, aseguraremos el desarrollo de una cooperación ruso-china fructuosa en distintos ámbitos», incidió Putin en su mensaje. «Vamos a seguir coordinando nuestro trabajo común relativo a las cuestiones más importantes de la agenda regional e internacional», añadió Putin.

China es contraria a la aplicación de sanciones contra Rusia y no ha condenado la ofensiva en Ucrania, pero tampoco la apoya y ha advertido sobre el peligro de una escalada de la guerra que lleve al empleo de armas nucleares.

En cuanto a las relaciones entre Pekín y Kiev, Zelenski aseguró recientemente que pretende reunirse con Xi para hablar de cómo materializar el plan de paz y asegurarse de que no venderá armas a Rusia. Ambos dirigentes hablaron por teléfono para conmemorar los 30 años de relaciones entre China y Ucrania, pocas semanas antes del comienzo de la invasión rusa.

China era el mayor socio comercial de Ucrania antes de la guerra gracias a las importaciones de maíz, casi el 30% del producido por la antigua república soviética. Pekín ha invertido además en Ucrania en proyectos de infraestructuras. El comercio entre los dos países cayó un 60% en 2022 respecto al año anterior, el equivalente a 7.600 millones de dólares. Y eso mientras el comercio de China con Rusia aumentaba un 29%, exactamente 190.000 millones de dólares, según datos chinos, especialmente debido a las importaciones del petróleo y gas que Rusia no vende ya a Europa.