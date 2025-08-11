El jefe del Pentágono divulga un vídeo que aboga por la exclusión de las mujeres al voto

Fuentes cercanas al secretario de Defensa se han limitado a declarar que el jefe del Pentágono es un «orgulloso miembro» cristiano

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, divulgó el jueves en redes sociales un reportaje en el que representantes de una iglesia nacionalista cristiana abogan abiertamente por erradicar el derecho a voto femenino, recoge Europa Press.

El reportaje, de la cadena CNN, recoge declaraciones de miembros de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC, en sus siglás en inglés) y de uno de sus fundadores, Doug Wilson, quien llega a decir que «las mujeres deberían someterse al marido».

«Todo lo de Cristo para toda la vida», responde Hegseth al repostear dicho contenido en su propio perfil de la red social X, donde hasta este lunes por la mañana acumulaba ya más de 15.000 'me gusta'.

Un portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, se ha limitado a decir que el secretario «aprecia enormemente muchos de los textos y enseñanzas del señor Wilson», al tiempo que se confiesa como un «orgulloso miembro» de una iglesia afiliada a la CREC, informa la emisora NPR.

Hegseth, veterano de las Fuerzas Armadas, llegó ya a la cartera lastrado por todo tipo de polémicas, entre ellas acusaciones de acoso sexual, y ha expresado en varias ocasiones su reticencia al despliegue de mujeres en operaciones de combate.