Dimite el comandante de EE.UU. para el Caribe en plena ofensiva de Trump sobre Maduro

Alvin Holsey asumió el mando a finales del año pasado, un puesto que normalmente dura tres años

Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro

El almirante de la Armada de los EE. UU. Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM), organiza la Conferencia de Defensa Sudamericana (SOUTHDEC), en Buenos Aires.
El almirante de la Armada de los EE. UU. Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM), organiza la Conferencia de Defensa Sudamericana (SOUTHDEC), en Buenos Aires. reuters

EFE

El almirante estadounidense Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, a cargo de las operaciones militares en el Caribe cerca de Venezuela, planea retirarse a finales de este año, informó este jueves el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hosley, de 60 años, se jubilará ... a fin de año luego de «37 años de servicio distinguido a nuestra nación», informó en su cuenta oficial de X Hegseth, y tras ser nombrado en noviembre del año pasado sustituto de la comandante Laura Richardson.

