Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de 6,7 de magnitud

El sismo se produjo alrededor de las 17.00 hora local en aguas situadas frente a la prefectura de Iwate y podría provocar olas de hasta un metro de altura

Japón desplegará a su Ejército para «exterminar» osos ante el aumento de ataques mortales a humanos en el país

La prefactura de Iwate donde se ha producido el sismo
La prefactura de Iwate donde se ha producido el sismo WCOMmONS

AFP

Japón emitió el domingo un aviso de tsunami tras un sismo de magnitud 6,7 en el mar, frente a las costas del noreste del país.

El sismo se produjo alrededor de las 17.00 hora local en aguas situadas frente a la prefectura de Iwate ... y podría provocar olas de hasta un metro de altura, informó la agencia meteorológica de Japón (JMA).

Descarga la app