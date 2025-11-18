Suscribete a
Japón advierte a sus ciudadanos en China sobre su seguridad en medio de tensiones por Taiwán

Pekín también pidió a los ciudadanos chinos que «evitaran viajar a Japón en un futuro próximo»

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi REUTERS

AFP

Japón advirtió a sus ciudadanos en China que tengan cuidado con su seguridad y eviten las multitudes, en medio de una crisis diplomática a raíz de los comentarios de la nueva primera ministra japonesa sobre un hipotético ataque a Taiwán.

Sanae Takaichi, ... la primera mujer en gobernar Japón, dijo hace dos semanas ante el Parlamento que una operación armada de China contra Taiwán podría justificar el envío de tropas para apoyar a esa isla democrática, que Pekín reclama y no descarta recuperar por la fuerza.

