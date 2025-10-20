Suscribete a
Jamenei dice a Trump que «siga soñando» tras afirmar que EE.UU. destruyó el programa nuclear de Irán

Ha criticado las sanciones estadounidenses contra Irán y ha dicho que el objetivo de las mismas «es la nación iraní». «Usted es el enemigo de la nación iraní, no su amigo»

Trump corta toda la ayuda a Colombia y acusa a Petro de «liderar» el narcotráfico mientras ataca otra narcolancha

El ayatolá Alí Jamenei en una imagen de archivo.
El ayatolá Alí Jamenei en una imagen de archivo. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA

EP

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha dicho este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que «siga soñando». Lo ha hecho, informa EP, después de que el inquilino de la Casa Blanca reiterara sus afirmaciones sobre la destrucción de las ... instalaciones nucleares iraníes durante sus bombardeos contra el país en apoyo a la ofensiva lanzada en junio por Israel contra territorio iraní.

