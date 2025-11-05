Israel recibe de Hamás nuevos restos de un rehén: faltarían seis más

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado que un nuevo cadáver de un rehén secuestrado se encuentra ya en el país hebreo después de su traslado por parte de Cruz Roja. Hamás había indicado en la tarde de este miércoles el ... hallazgo de los restos mortales sepultados bajo los escombros, con lo que ponían en marcha su regreso inmediato.

«Como parte del acuerdo de intercambio de presos de la 'Inundación de Al Aqsa' –nombre oficial de los ataques del 7-O–, las Brigadas Ezeldín al Qasam entregarán el cuerpo de un preso israelí hallado en el barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza, a las 21.00 horas (hora local)«, ha dicho el brazo armado de Hamás en un comunicado en su cuenta en Telegram.

De los 28 rehenes fallecidos que Hamás acordó entregar a Israel en virtud del acuerdo, hasta ahora ha devuelto 22 –19 israelíes, un tailandés y un nepalí–, contando con este último. Se cumple así con el pacto de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, alcanzado en Egipto, que en su primera fase incluye el intercambio de secuestrados por Hamás (incluyendo sus cuerpos) y presos palestinos. Un pacto que se ha mantenido a pesar de la violencia casi diaria en la Franja.

Las Brigadas Ezeldín al Qasam han denunciado que las tropas israelíes «supervisaron con drones los esfuerzos de la resistencia para recuperar los cadáveres y agregaron las ubicaciones donde estaban los cadáveres a una lista de objetivos, tras lo que bombardearon estas ubicaciones tras el alto el fuego».

Balance del acuerdo

Hamas entregó a los 20 rehenes vivos que tenía retenidos en Gaza a cambio de casi 2000 presos palestinos y detenidos de guerra que se encontraban en Israel. A cambio, Israel entregó 285 cadáveres de palestinos muertos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, según informaron las autoridades sanitarias de Gaza.

Israel ha seguido atacando de forma intermitente la Franja de Gaza, aunque el grado de violencia ha disminuido desde el alto el fuego, lo que ha permitido que cientos de miles de palestinos regresen a las ruinas de sus hogares y que entre más ayuda.

También ha retirado sus tropas de las posiciones que ocupaban en las ciudades hasta situarse detrás de una línea de demarcación amarilla. El alto el fuego fue mediado por Estados Unidos, y ambas partes han apelado a Washington para que ponga fin a las violaciones.