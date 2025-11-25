Suscribete a
Israel recibe de Hamás el cuerpo de un rehén hallado el lunes en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica han entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cadáver de uno de los israelíes secuestrados

Israel recibe de Hamás nuevos restos de un rehén: faltarían seis más

Un vehículo de la Cruz Roja al ir a buscar el cuerpo de un rehén en una imagen de archivo
Un vehículo de la Cruz Roja al ir a buscar el cuerpo de un rehén en una imagen de archivo Reuters

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica han entregado este martes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cadáver de uno de los israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, después de que Yihad Islámica anunciara el lunes su localización en la Franja de Gaza.

