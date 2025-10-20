Israel reanuda la entrada de ayuda en Gaza pero mantiene Rafah cerrado «hasta nuevo aviso»

El Gobierno de Israel ha accedido a que vuelva a entrar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza después de los ataques de este fin de semana tras acusar a Hamás de romper el alto el fuego. Para ello, los cargamentos para la ... zona llegarán a través de una serie de pasos fronterizos, principalmente el de Kerem Shalom, al tiempo que mantienen cerrado el paso de Rafah y dejan en el aire la fecha de reapertura.

Así, la ayuda que entra en Gaza es previa «inspección» de las autoridades israelíes y en «pleno cumplimiento» con el acuerdo de paz suscrito por mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según han asegurado fuentes de seguridad israelíes a Europa Press.

Sin embargo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu no contempla por ahora reabrir el paso de Rafah, situado en la frontera con Egipto. En este sentido, las fuentes consultadas han explicado que por una decisión «política» este paso permanecerá «cerrado hasta nuevo aviso».

Estas fuentes han matizado también que en Rafah solo se contempla el futuro tránsito de personas, lo que en principio cierra la puerta al envío de ayuda. Del permiso israelí depende también la reactivación de la misión de la UE en Rafah (EUBAM Rafah), inicialmente anunciada para la semana pasada.