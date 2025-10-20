Suscribete a
Israel reanuda la entrada de ayuda en Gaza pero mantiene Rafah cerrado «hasta nuevo aviso»

Todos los cargamentos son inspeccionados por las autoridades israelíes en cumplimiento con el acuerdo suscrito con Estados Unidos

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de violar el alto el fuego 80 veces, con casi cien muertos

Suministros humanitarios esperan para entrar en Gaza por Rafah.
Suministros humanitarios esperan para entrar en Gaza por Rafah. efe

El Gobierno de Israel ha accedido a que vuelva a entrar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza después de los ataques de este fin de semana tras acusar a Hamás de romper el alto el fuego. Para ello, los cargamentos para la ... zona llegarán a través de una serie de pasos fronterizos, principalmente el de Kerem Shalom, al tiempo que mantienen cerrado el paso de Rafah y dejan en el aire la fecha de reapertura.

