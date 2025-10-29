Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue la sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
Varias provincias en alerta por un nuevo frente de lluvias y tormentas

Israel reanuda la aplicación del alto el fuego tras una noche de sangrientos bombardeos en Gaza

El Ejército israelí volverá a implementar esta medida tras sus continuos «ataques contundentes» como respuesta a la «violación del acuerdo» por parte de Hamás

Defensa prepara en secreto una misión en Gaza liderada por Estados Unidos

Los palestinos trabajan en labores de recuperación entre los escombros
Los palestinos trabajan en labores de recuperación entre los escombros Afp
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La palabra de Donald Trump mantiene su peso en Gaza e Israel anunció que «reanuda la aplicación del alto el fuego» después de una noche de intensos bombardeos que dejaron más de 100 palestinos muertos, entre ellos decenas de niños, según el Ministerio de ... Salud de Gaza, controlado por Hamás.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app