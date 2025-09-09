Israel ordena la evacuación de la Ciudad de Gaza y afirma que actuará con «mayor contundencia» en su ofensiva

Un carro de combate israelí en el borde de la Franja de Gaza

El Ejército israelí ordenó el martes la evacuación de los residentes de la Ciudad de Gaza ante una nueva ofensiva para tomar el mayor centro urbano del enclave, como parte de una toma de control planificada que ha generado alarma internacional sobre el futuro de todo el territorio.

La toma de la ciudad, con una población de un millón de palestinos, complica los esfuerzos de alto el fuego para poner fin a la guerra de casi dos años, mientras el primer ministro, Benjamín Netanyahu, sigue adelante con su plan de tomar los dos bastiones restantes de Hamás.

Netanyahu afirmó que Israel no tenía otra opción que completar la tarea y derrotar a Hamás, dado que el grupo militante palestino se había negado a deponer las armas. Hamás afirmó que no se desarmaría a menos que se estableciera un Estado palestino independiente.

Noticia Relacionada Netanyahu da un ultimátum a los gazatíes: «Ya habéis sido avisados, ¡salid ahora!» Mikel Ayestaran Hamás exige a Trump garantías sobre el final de la guerra antes de liberar a todos los rehenes

El plan israelí podría agravar la situación humanitaria

Críticos internacionales afirman que el plan israelí, que incluye la desmilitarización de toda la Franja a medida que Israel asume el control de la seguridad, podría agravar la difícil situación humanitaria de los 2,2 millones de habitantes, que se enfrentan a un grave riesgo de hambruna.

Los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto no han logrado cerrar las brechas entre Israel y Hamás para asegurar un alto el fuego y la liberación de los rehenes que Hamás mantiene en Gaza.

Israel ya había tomado el control del 75% de Gaza desde el inicio de la guerra con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron llevadas como rehenes a Gaza, según los recuentos israelíes. Las autoridades israelíes afirman que 20 de los 48 rehenes restantes en Gaza están vivos.

El posterior asalto militar israelí ha matado a más de 62.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha desplazado internamente a casi toda la población y ha dejado gran parte del territorio en ruinas.