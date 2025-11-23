Suscribete a
Israel mata al jefe del Estado Mayor de Hizbolá en Líbano

El Ejército israelí afirmó que «eliminó al terrorista Haitham Ali Tabatabai» en el primer ataque en las afueras de Beirut en meses tras un alto el fuego

El Ministerio de Salud libanés indicó que cinco personas murieron y 28 resultaron heridas en el ataque a un edificio en la capital libanesa

Un hombre mira desde un balcón después de un ataque militar israelí contra un edificio residencial en el barrio de Haret Hreik, en Beirut
AFP

Reuters

Israel llevó a cabo el domingo un ataque aéreo en un suburbio del sur de Beirut contra un alto cargo del grupo militante Hizbolá, a pesar de un alto el fuego entre ambas partes negociado por Estados Unidos hace un año.

El primer ... ministro Benjamin Netanyahu declaró que el ataque, el primero en Beirut en meses, tenía como objetivo al jefe de Estado Mayor del grupo libanés, aliado de Irán. Una fuente israelí informó sobre el ataque y una fuente libanesa afirmó que Ali Tabtabai, de Hizbolá, era el objetivo.

