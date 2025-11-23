Israel mata al jefe del Estado Mayor de Hizbolá en Líbano

Israel llevó a cabo el domingo un ataque aéreo en un suburbio del sur de Beirut contra un alto cargo del grupo militante Hizbolá, a pesar de un alto el fuego entre ambas partes negociado por Estados Unidos hace un año.

El primer ... ministro Benjamin Netanyahu declaró que el ataque, el primero en Beirut en meses, tenía como objetivo al jefe de Estado Mayor del grupo libanés, aliado de Irán. Una fuente israelí informó sobre el ataque y una fuente libanesa afirmó que Ali Tabtabai, de Hizbolá, era el objetivo.

Estados Unidos impuso sanciones a Tabtabai en 2016, identificándolo como un líder clave de Hezbolá y ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre él.

Al menos cuatro personas murieron en el ataque, que también dejó heridas a dos docenas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos, según informaron fuentes médicas. Hezbolá no hizo comentarios de inmediato. No estaba claro de inmediato si Tabtabai fue asesinado.

Intervención de la comunidad internacional

Tras el ataque, el presidente libanés, Joseph Aoun, instó a la comunidad internacional a intervenir para detener los ataques israelíes y evitar un mayor deterioro de la situación de seguridad.

Israel ha llevado a cabo ataques casi diarios contra el Líbano desde el alto el fuego, dirigidos contra lo que afirma son depósitos de armas de Hizbolá, los esfuerzos del grupo para reconstruirse y combatientes individuales. Sin embargo, los ataques selectivos contra altos funcionarios como Tabtabai han sido poco frecuentes desde que entró en vigor el alto el fuego en noviembre de 2024.

El ataque impactó una calle principal en el suburbio de Haret Hreik, donde los residentes dijeron a Reuters que escucharon el rugido de aviones de guerra antes de la explosión.

La gente salió corriendo de sus edificios de apartamentos por temor a que hubiera más huelgas, dijo un periodista de Reuters allí.

Contra la reestructuración de Hizbolá

«Israel sigue insistiendo en la plena aplicación de los acuerdos de alto el fuego con el Líbano mientras toma medidas para garantizar nuestra seguridad», dijo el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, a los periodistas después del ataque.

«No permitiremos que Hizbolá, la organización terrorista, se recupere y reconstruya su fuerza y amenace a Israel desde cualquier lugar dentro del Líbano ».

Cuando se le preguntó si Israel había notificado a Estados Unidos antes de llevar a cabo el ataque, Bedrosian dijo que Israel actúa de forma independiente.

En los últimos dos años, Israel ha asesinado al líder de Hizbolá, Hassan Nasrallah, a gran parte de la cúpula militar del grupo y a aproximadamente 5.000 de sus combatientes. Israel ha afirmado que los ataques fueron necesarios para protegerse de los ataques de Hizbolá.

El grupo militante ha acusado durante el último año a Israel de violar repetidamente el alto el fuego mediado por Estados Unidos.

Según el alto el fuego, Hizbolá debe poner fin a su presencia militar en la región fronteriza sur cerca de Israel , y el ejército israelí debe retirarse del Líbano .

Israel , cuyos soldados aún ocupan cinco puestos en el sur del Líbano , acusa a Hizbolá de intentar reagruparse allí. El grupo libanés ha declarado que respeta el alto el fuego. No ha disparado contra Israel desde su entrada en vigor.

En noviembre, Israel intensificó sus ataques aéreos en el sur del Líbano , impulsando una campaña de ataques casi diarios que, según afirma, está diseñada para impedir el resurgimiento militar de Hizbolá en la zona fronteriza.