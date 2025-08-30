Israel identifica al segundo rehén recuperado en Gaza: Idan Shtivi, de 28 años

El Ejército de Israel ha informado este sábado de que el cuerpo del rehén recuperado recientemente en la Franja de Gaza junto al de Ilan Weiss corresponde al de Idan Shtivi. Ambos murieron tras los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023.

«En una compleja operación (...) se ha recuperado el cuerpo del difunto Idan Shtivi junto al de Ilan Weiss en la Franja de Gaza», han publicado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

La operación fue llevada a cabo por efectivos del Comando Sur del Ejército en colaboración con la Inteligencia Militar y las Fuerzas Especiales. Los servicios secretos recalcaron que fue posible gracias a «la información precisa» proporcionada por la la Agencia de Inteligencia de Defensa y el Shin Bet.

Shtivi fue secuestrado en Tel Gama y «brutalmente asesinado por terroristas de Hamás» tras intentar escapar y salvar a otros del Festival Nova el 7 de octubre, cuando tenía 28 años. Participó en el evento como fotógrafo y para impartir talleres.

Body of Deceased Hostage Idan Shtivi Recovered



The body of Idan Shtivi, who was held hostage for 693 days in Gaza, was recovered in a joint IDF and ISA operation, alongside the body of Ilan Weiss.



Idan, 28, was murdered and kidnapped by Hamas terrorists from the Tel Gama area… pic.twitter.com/N2DWq7Xl9J — Israel Defense Forces (@IDF) August 30, 2025

El cuerpo ha sido identificado en el Centro Nacional de Medicina Forense con la colaboración de la Unidad de Investigación Especial de la Policía de Israel y del Rabinato Militar. A continuación, ha sido informada su familia.

Shtivi fue declarado muerto el 6 de octubre de 2024 en base a información de inteligencia, aunque su padre, Eli, había mantenido que podría seguir con vida.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha confirmado la recuperación del cuerpo de Shtivi. «Idan era un estudiante destacado de sostenibilidad y gobernanza y una persona valiente», ha destacado antes de trasladar sus condolencias a la familia.

«Hasta ahora han vuelto 207 rehenes, 148 de ellos vivos. Vamos a seguir incansablemente y con decisión para traer a todos nuestros rehenes, vivos y fallecidos», ha resaltado.