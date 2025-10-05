Suscribete a
Israel espera la liberación de los rehenes «en los próximos días»

Trump envía a dos hombres de máxima confianza, Witkoff y su yerno Kushner, para negociar con Hamás en El Cairo

Netanyahu se jacta de que el Ejército ha conseguido «cambiar la postura» de los islamistas para abrirse a la paz

Trump exhibe como un triunfo la respuesta de Hamás a su plan de paz, pese a las reservas de Israel y el Capitolio

Palestinos caminan junto a un edificio residencial destruido en anteriores ataques israelíes, después de que Hamás aceptara liberar a los rehenes
Palestinos caminan junto a un edificio residencial destruido en anteriores ataques israelíes, después de que Hamás aceptara liberar a los rehenes reuters

Mikel Ayestaran y Javier Ansorena

Enviado especial a Tel Aviv

La hora de la verdad para la paz en Gaza se inicia este domingo, cuando los negociadores de Israel, Hamás y EE.UU. empezarán a vislumbrar si el plan de Donald Trump puede o no hacerse realidad. Los negociadores de las tres partes tenían previsto estar en El Cairo ... , la capital de Egipto, para el inicio de conversaciones indirectas sobre el plan de paz estadounidense.

