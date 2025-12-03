Suscribete a
ABC Premium

Israel y Egipto lanzan mensajes opuestos sobre la posible reapertura del paso de Rafah

Israel anunció que el cruce de Rafah «se reabrirá en los próximos días» para que los gazatíes puedan salir a Egipto, pero los egipcios negaron cualquier tipo de acuerdo

El presidente de Israel analiza la petición de perdón de Netanyahu, que divide a Israel

Foto de archivo del cruce de Rafah
Foto de archivo del cruce de Rafah EP
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Israel anunció que el cruce de Rafah «se reabrirá en los próximos días» para que los gazatíes puedan salir a Egipto, pero los egipcios negaron cualquier tipo de acuerdo y, en un comunicado oficial, recordaron que «cualquier reapertura debe permitir tanto la entrada ... como la salida». La apertura de la única frontera de Gaza con el país vecino forma parte de la primera fase del acuerdo impulsado por Donald Trump, lo que sucede es que los israelíes no lo cumplen como represalia por el retraso en la entrega de los restos mortales de los rehenes. Hamás anunció la entrega de un nuevo cuerpo y, de confirmase que se trata de un cautivo, aún quedaría uno más por entregar y devolver.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app