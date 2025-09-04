Israel dice controlar ya el 40% de Ciudad de Gaza y planea ampliar la operación en los próximos días

Israel controla el 40% de Ciudad de Gaza, según ha afirmado el jueves un portavoz militar, mientras sus bombardeos obligaban a más palestinos a abandonar sus hogares y miles de residentes desafiaban las órdenes israelíes de evacuar la zona.

Las autoridades sanitarias de Gaza han afirmado que los bombardeos israelíes en el enclave han causado la muerte de al menos 53 personas este jueves, la mayoría en Ciudad de Gaza, donde las fuerzas israelíes han avanzado por los suburbios y se encuentran a pocos kilómetros del centro de la ciudad.

«Seguimos dañando la infraestructura de Hamás. Hoy controlamos el 40% del territorio de la ciudad de Gaza», ha declarado en rueda de prensa el portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, que ha citado los barrios de Zeitoun y Sheikh Radwan. «La operación seguirá ampliándose e intensificándose en los próximos días», ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que continuarán «persiguiendo a Hamás por todas partes» y ha añadido que la misión solo terminará cuando los rehenes que quedan en Israel sean liberados y el régimen del grupo paramilitar palestino llegue a su fin.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, ha comunicado a los ministros del Gobierno que, sin un plan para el día después, tendrían que imponer el régimen militar en Gaza, de acuerdo con Defrin. Los miembros de extrema derecha del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu han estado presionando para que Israel lo haga y establezca asentamientos allí, algo que ha descartado hasta ahora.

Israel lanzó la ofensiva en Ciudad de Gaza el 10 de agosto, en lo que Netanyahu describe como un plan para derrotar a los militantes de Hamás en la parte de Gaza donde las tropas israelíes libraron los combates más intensos en la fase inicial de la guerra.

La campaña ha suscitado críticas internacionales debido a la crisis humanitaria en la zona y ha provocado un nivel inusual de preocupación dentro de Israel, incluidas tensiones sobre la estrategia entre algunos comandantes militares y líderes políticos.