Israel no detiene los ataques en Gaza, que espera el despliegue de una fuerza multinacional

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar alertó en una entrevista que la Franja podría estar encaminándose hacia un estado de «ni guerra ni paz»

Los judíos ultraortodoxos toman Jerusalén en protesta contra la ley de reclutamiento

Bolsas con los cuerpos de palestinos entregados como parte del acuerdo entre Israel y Hamás
Bolsas con los cuerpos de palestinos entregados como parte del acuerdo entre Israel y Hamás
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

El alto el fuego en Gaza vivió una nueva jornada de bombardeos aéreos y de artillería de Israel que dejaron al menos dos palestinos muertos. La entrada en vigor del acuerdo hace tres semanas terminó con los bombardeos masivos, aunque los israelíes no dudaron ... en retomarlos de forma puntual para responder a la muerte de un soldado y mataron a más de cien personas la noche del martes, 46 de ellas niños.

