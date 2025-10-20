Suscribete a
Israel bombardea «infraestructura terrorista de Hizbolá» en Líbano pese al alto el fuego pactado en 2024

Por el momento se desconoce si hay o no víctimas

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de violar el alto el fuego 80 veces, con casi cien muertos

Imagen de archivo del Ejército de Israel.
Imagen de archivo del Ejército de Israel. AFP

El Ejército de Israel ha bombardeado este lunes lo que describe como «infraestructura terrorista de Hizbolá» en los alrededores de Aichiyé y Yarmak, en el área de Nabatiye, en un nuevo ataque a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024, sin ... que por el momento haya informaciones sobre posibles víctimas.

