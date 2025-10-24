Suscribete a
Israel anuncia la muerte del jefe de operaciones logísticas de Hizbolá en el sur de Líbano

Acusa al fallecido de haber «gestionado transferencias y almacenamiento de armas en el sur de Líbano»

EE.UU. denuncia que Hizbolá traslada su financiación a América Latina ante su colapso en Líbano

Bombardeo de Israel en el Líbano.
Bombardeo de Israel en el Líbano. EFE

El Ejército de Israel ha anunciado la muerte del jefe de operaciones logísticas de las milicias de Hizbolá en un ataque efectuado este viernes en el sur de Líbano.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, los militares israelíes han identificado al fallecido ... como Abbas Hasan Karki, a quien han descrito como el «comandante de logística del Comando del Frente Sur» de Hizbolá.

